Ринок землі: Тимошенко зайняла ложу спікера, під Радою - протест
Біля Верховної Ради кілька тисяч людей з символікою "Батьківщини", Нацкорпусу та ВО Свободи протестують проти запровадження ринку землі.
Вони стоять з плакатами "Продаж землі - це геноцид народу".
Також кілька сотень представників Всеукраїнської аграрної ради мітингують біля Офісу президента. Там вимагають від Володимира Зеленського не допустити ухвалення законопроєкту про ринок землі у другому читанні.
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У четвер Рада має розглянути проєкт №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Депутати запропонували до нього близько 4,5 тис. поправок.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що депутати можуть працювати до глибокої ночі.
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