Ринок землі: Тимошенко зайняла ложу спікера, під Радою - протест

Копирайт изображения Ян Доброносов Image caption Під час засідання Ради Юлія Тимошенко оволоділа ложею спікера

Біля Верховної Ради кілька тисяч людей з символікою "Батьківщини", Нацкорпусу та ВО Свободи протестують проти запровадження ринку землі.

Вони стоять з плакатами "Продаж землі - це геноцид народу".

Також кілька сотень представників Всеукраїнської аграрної ради мітингують біля Офісу президента. Там вимагають від Володимира Зеленського не допустити ухвалення законопроєкту про ринок землі у другому читанні.

У четвер Рада має розглянути проєкт №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Депутати запропонували до нього близько 4,5 тис. поправок.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що депутати можуть працювати до глибокої ночі.

Копирайт изображения AFP Image caption Юлія Тимошенко зайняла місце прямо поряд з кріслом спікера. До неї намагався потрапити Сергій Власенко

Копирайт изображения Ян Доброносов

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Копирайт изображения Getty Images

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