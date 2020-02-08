Євробачення 2020: хто хоче представляти Україну
8 і 15 лютого в Україні проходитимуть півфінали Національного відбору на Євробачення. Розповідаємо, чим цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх і хто претендуватиме на перемогу.
Україна знову повертається на Євробачення. Торішній конкурс Києву довелося пропустити через скандал: переможниця Нацвідбору Maruv спочатку потрапила під хвилю критики через виступи в Росії, а згодом взагалі відмовилася від подальшої участі в конкурсі.
Згодом те саме зробили ще двоє учасників, і Національна суспільна телерадіокомпанія вирішила, що їхати до Ізраїлю, де проходив фінал Євробачення-2019, Україні взагалі не варто.
- "Правила не переписують після гри": соцмережі про Maruv і Євробачення
- Пісня Maruv мала всі шанси стати хітом Євробачення - New York Times
Цьогоріч, щоб уникнути подібних проблем, організатори Нацвідбору вирішили оновити його правила: тепер учасниками можуть бути лише виконавці, які не виступають на території РФ і не в'їжджали на територію Криму з порушенням українського законодавства.
Проводити цьогорічний Нацвідбір будуть так: 8 і 15 лютого проходитимуть два півфінали, в кожному з яких виступлять по вісім учасників; 22 лютого найкращі з них візьмуть участь у фіналі - переможця, який зрештою й представлятиме Україну на конкурсі в Нідерландах, спільним голосуванням визначатимуть телеглядачі та члени журі.
Коротко розповідаємо про кожного із учасників Національного відбору.
Гурт [О]
Учасники гурту [О] Ольга Чернишова й Олександр Каспров відносять себе до жанру futurepop, проте визнають, що втиснути характерне для них звучання в жорсткі стилістичні рамки достатньо важко.
Минулого року [О] випустили дебютний альбом під назвою "Суперівнтроверт", який отримав схвальні відгуки критиків, а вже цьогоріч хочуть показати свою творчість міжнародній публіці. У нацвідборі гурт виступить із піснею "Там, куди я йду".
"Це пісня про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зоря, яка її веде [...] Але це не пафосний маніфест - це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми. Ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам'ятати про свою особливу зорю і про те, що весна вже близько", - кажуть учасники [О].
KRUTЬ
Ще одна учасниця Нацвідбору - хмельницька виконавиця Марина Круть, головною візитівкою якої є поєднання електронної музики зі звучанням бандури.
"Моя місія - представити Україну на Євробаченні в руках з інструментом, який показує нашу ідентичність в Європі та світі. Моє бачення цього інструмента у поп-культурі незвичне й модернове. Мій голос підсилює інструмент, а інструмент підсилює голос", - каже співачка.
Ідею пісні "99", з якою Марина Круть виступить у першому півфіналі Нацвідбору, вона описує лаконічно: "Ти можеш один раз впасти, але завжди знайдеш 99 причин піднятись".
Jerry Heil
Якщо ви нічого не чули про Jerry Heil, то минулого року, ймовірно, були десь дуже далеко від України. Навесні 2019-го співачка випустила пісню "#ОХРАНА_ОТМЄНА", яка швидко підкорила соцмережі й лише на Youtube зібрала понад 15 мільйонів переглядів.
Далі вийшов альбом #Я_ЯНА, премія Jager Music Awards в номінації "Сингл року" і нагорода журналу Viva в категорії "Відкриття року".
Тепер Jerry Heil хоче спробувати підкорити ще й європейську публіку. У цьому має допомогти пісня "#VEGAN", яка обігрує поширені стереотипи про веганство.
Катя Chilly
Мабуть, найдосвідченіша учасниця Нацвідбору: на сцені - ще з 1990-х років. Відтоді встигла випустити 5 альбомів, виступити на понад тисячі концертів і десятках музичних фестивалів.
Кілька років тому Катя Chilly знову гучно нагадала про себе на телепроєкті "Голос", де дійшла до півфіналу.
Каже, що участь в Євробаченні вирішила взяти "бо відчула, що прийшов час". Проте свою пісню співачка до останнього тримає в таємниці - лише заінтригувала прихильників загадковим початком композиції.
FO SHO
Новий жіночий хіп-хоп гурт, який минулого року створили три сестри-афроукраїнки з Харкова - Бетті, Сіона й Міріам Ендал.
В доробку FO SHO поки не так вже й багато пісень, проте гурт вже встиг привернути до себе увагу преси й виступити, зокрема, на фестивалі Atlas Weekend.
За перемогу в Національному відборі учасниці боротимуться з піснею "BLCK SQR".
KHAYAT
Для 22-річного Андрія Хайата, який виступає під псевдонімом KHAYAT, цьогорічний Нацвідбір стане вже другою спробою потрапити на Євробачення від України: за це право він змагався і минулого року.
"Суміш фолькової манери виконання та електронної музики", - так про свою музику говорить сам KHAYAT.
На сцену співак вийде із піснею "Call for Love".
Ассоль
Українська співачка, про яку багато дізнався ще на початку 2000-х, коли їй ще не було й десяти років. Тоді популярною стала її пісня "Алые паруса".
Тепер Каті Гуменюк (справжнє ім'я співачки) 25, за плечима в неї - участь в телепроєктах "Голос" та "X-Фактор" і кілька сольних альбомів.
У Національному відборі Assol спробує свої сили із піснею "Save It", яка присвячена екологічним проблемам планети.
Go-A
Київський гурт, який у своєму звучанні поєднує етнічну манеру виконання й електронну музику. З 2012 року Музиканти встигли виступити на багатьох фестивалях - від "Країни мрій" і "Гогольфесту" до Jazz Koktebel.
На Євробачення Go-A сподіваються поїхати з піснею "Соловей".
GARNA
GARNA - сольний проєкт української співачки Альони Лєвашевої, яка також є вокалісткою симфонічного кросовер-оркестру "Prime Orchestra" й кавер-проєкту "Manera".
На Нацвідборі вона представить пісню "Who We Are".
Еліна Іващенко
18-річна Еліна Іващенко - наймолодша учасниця Національного відбору, проте просить усіх не звертати на це увагу.
"Я на 100% впевнена, що повністю готова і фізично, і морально до того, щоб брати участь в Євробаченні. Дехто каже, що мені 18 і я дитина. Досить про це говорити. Якщо мені випаде честь представляти Україну на цьому конкурсі, сподіваюсь, соромно не буде", - каже співачка.
Доводити свої слова буде піснею "Get Up".
TVORCHI
Тернопільський гурт TVORCHI був створений всього два роки тому, але вже встиг звернути на себе увагу кількома піснями.
Найуспішніші з них - "Believe" і "#не_танцюю", кожна з яких зібрала майже по мільйону переглядів на Youtube.
На нацвідборі учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні виступлять із треком "Bonfire".
Олександр Порядинський
Найбільш відомий як переможець одного із сезонів шоу "X-Фактор". Олександру всього 22, під час другого півфіналу він презентує пісню "Savior", про яку говорить так:
"В житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Саме в такі моменти й варто згадати: ви не наодинці з навколишнім світом. Озирніться навколо і обов'язково знайдете того, хто поверне вам віру в себе і в людей".
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Ще одні учасники Нацвідбору - молодий український електронний гурт MOONZOO, який записав спільну композицію з американським репером F.M.F. Sure.
Пісню під назвою "Maze" музиканти представлять під час першого півфіналу, який проходитиме 8 лютого.
Девід Аксельрод
Ще з 2000-х років брав участь у багатьох пісенних телешоу - від "Шансу" до "X-Фактору". Також був учасником дуету "Барселона" і кілька разів пробував сили в торішніх Нацвідборах.
Проте донедавна Девід Аксельрод виступав під іменем Володимир Ткаченко, у 2018 році він повідомив, що змінив ім'я, аби почати все "з чистого аркуша".
У півфіналі Нацвідбору він виступить із піснею "Horizon".
GIO
Під псевдонімом GIO виступає Гіоргі Дарахвелідзе, відомий як учасник телешоу "Х-фактор" та "Голос країни". Для відбору Євробачення він підготував пісню "Feeling so Lost", слова й музику для якої написав сам.
CLOUDLESS
Гурт CLOUDLESS спробує завоювати прихильність глядачів та членів журі піснею "Drown Me Down".
"Попри життєві складнощі, ніхто не має права вказувати, як нам жити та що і як робити. Не існує "правди в останній інстанції". Це пісня-заклик: ніколи не здавайся, будь собою!" - розповідають про свою пісню учасники.
...
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!