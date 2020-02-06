Копирайт изображения AFP

Верховна Рада після тривалих суперечок та перемовин почала розглядати законопроєкт про запровадження ринку землі.

Депутати домовились йти за повною процедурою розгляду та обговорити усі понад чотири тисячі поправок до проєкту. Земельна "ніч у Раді" скасувалась, розгляд документу може розтягнутись щонайменше на кілька днів.

Процес буде тривалим, попри бажання влади ухвалити закон якомога швидше.

Зранку у парламент приїздив президент Володимир Зеленський та зустрічався зі своєю фракцією "Слуга народу". Переконував їх голосувати за документ.

Опозиція та більшість штовхались та злегка бились під трибуною та в президії. Юлія Тимошенко зайняла місце біля крісла спікера Дмитра Разумкова й не давала йому вести засідання.

Під час протистояння за крісло Разумкова Тимошенко порізала палець, коли смикала мікрофон спікера.

Через це земельний проєкт у парламенті веде перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Детально про те, що передбачає документ, який незабаром має схвалити Рада, читайте тут.

Біля Верховної Ради кілька тисяч людей з символікою "Батьківщини", Нацкорпусу та ВО Свободи протестують проти запровадження ринку землі.

Копирайт изображения Ян Доброносов Image caption Під час засідання Ради Юлія Тимошенко заволоділа ложею спікера

Вони стоять з плакатами "Продаж землі - це геноцид народу".

Також кілька сотень представників Всеукраїнської аграрної ради мітингували біля Офісу президента, але згодом пішли до Ради. Вони теж вимагають від Володимира Зеленського не допустити ухвалення законопроєкту про ринок землі у другому читанні.

Бійки, домовленності, але без ночі

У четвер Рада розглядає проєкт закону №2078-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Депутати запропонували до нього близько 4 тисяч поправок.

Ще напередодні керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що депутати могли працювати до глибокої ночі, щоб схвалити документ.

Були версії, що монобільшість може спробувати ухвалити проєкт без повного розгляду.

Копирайт изображения AFP Image caption Юлія Тимошенко зайняла місце прямо поряд з кріслом спікера. До неї намагався потрапити Сергій Власенко

Зранку частина депутатів з фракції "Слуга народу" зайняли трибуну та президію, щоб їх не заблокувала опозиція.

В цей час Володимир Зеленський приїхав до Ради, щоб поговорити з депутатами про необхідність схвалення проєкту.

Попри те, що депутати від "Слуги народу" охороняли вхід до президії, після незначних бійок та штовханини представники ОПЗЖ та "Батьківщини" все ж пройшли туди, а Юлія Тимошенко зайняла місце просто над стільцем спікера Дмитра Разумкова.

Через це далі засідання вів Руслан Стефанчук, який сісти на своє крісло таки зумів.

Після тривалих ранкових консультацій лідерів фракцій монобільшість погодилась розглядати усі правки згідно з регламентом і працювати сьогодні тільки до 20.00.

Але для продовження роботи до 20 години голосів не вистачило, зійшлись на продовженні роботи до 19.30.

Копирайт изображения Getty Images

Після цього Дмитро Разумков виголосив з трибуни емоційну промову, в якій звинуватив опозицію у невиконанні домовленностей. При цьому йому ледь не в потилицю дихав депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який весь ранок охороняв трибуну від "Слуга народу".

Мовляв, домовились працювати до 20.00, звільнити трибуну та президію, а монобільшість обіцяє розглядати всі поправки.

Через те, що Тимошенко не звільнила його місце, Дмитро Разумков передав ведення засідання Стефанчуку і у президію не повертався.

О 16 годині депутати продовжать розгляд роботи, але ніхто зі співрозмовників ВВС News Україна не береться прогнозувати, коли документ схвалять. Усі чекають "кидка" й невиконання сторонами домовленностей.

Копирайт изображения Getty Images

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

.