Кірк Дуглас: легендарний актор Голлівуду у фото

  • 6 лютого 2020
Кирк Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption Кірк Дуглас зіграв роль Спартака в однойменному фільмі 1960 року

У США на 104-му році життя помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас.

"Для світу він був легендою, актором із золотого століття кінематографу, який дожив до золотих років", - написав його син Майкл Дуглас в Instagram.

Розповідаємо, чим запам'ятався Кірк Дуглас?

Від продавця сендвічів - до легендарного актора

За всю кар'єру його лише одного разу нагородили "Оскаром", але не за одну зі його ролей. Йому присудили почесну премію "Оскар" за "50 років творчих і моральних зусиль в кінематографі".

Кірк Дуглас, справжнє ім'я якого Ісур Данилович (пізніше - Демський), народився 9 грудня 1916 року в місті Амстердам, штат Нью-Йорк, у бідній єврейській родині.

Його батьки емігрували в США в 1910 році з Могилевської губернії Російської імперії. Батько втік в Америку, щоб уникнути служби в царській армії. Загалом в родині народилося семеро дітей, Ісур був єдиним хлопчиком.

Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption Деякий час Кірк Дуглас займався професійним боксом. Сцена з фільму "Чемпіон"
Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption Кірк Дуглас на пробах. 1951 рік
Танок Копирайт изображения Getty Images
Image caption З Далією Лаві у Фільмі "Два тижні в іншому місті"
Сцена Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сцена з фільму "20000 льє під водою" (1954)

В юнацтві він продавав закуски робітникам місцевого заводу, аби заробити на їжу самому. У своїй автобіографії він згадував, що за своє життя працював на 40 роботах.

Дуглас Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Кірк Дуглас (праворуч) з сином Майклом у листопаді 2018 года

Дуглас почав грати у шкільних постановках, і саме тоді вирішив, що хоче стати театральним актором.

Після закінчення коледжу в 1939 році вирушив до Нью-Йорка, де вступив в Американську академію драматичних мистецтв. Під час навчання він і змінив ім'я на Кірк Дуглас.

Аби заплатити за навчання, він займався професійним боксом, працював в кінотеатрі, охоронцем на парковці, коридорним в готелі.

У Нью-Йорку він брав участь в театральних постановках і знімався в рекламі.

Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption У ролі полковника Дакса у фільмі "Шляхи слави" (1957)
Кірк Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption У ролі полковника Даска у фільмі "Шляхи слави"
Кирк Дуглас Копирайт изображения Ronald Grant
Image caption Кірк Дуглас у ролі Ван Гога
Кірк Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption У ролі Ван Гога

Після нападу на Перл-Гарбор у 1941-му розпочав службу у Військово-морському флоті, але два роки по тому був демобілізований через поранення. У тому ж році він одружився зі своєю колишньою однокурсницею акторкою Діаною Ділл.

У них народилося двоє синів - Майкл, відомий актор, і Джоель. У Кірка Дугласа було ще двоє синів від другого шлюбу - Ерік і Пітер. Ерік став актором, а Пітер продюсером. Ерік помер в 2004 році від передозування алкоголем і болезаспокійливими.

У 1945 році Кірк Дуглас переїхав до Голлівуду, де вперше зіграв у кіно - його дебютом стала роль в драмі "Дивна любов Марти Айверс".

Кирк Дуглас Копирайт изображения Getty Images
У фільмі "Вікінги" Копирайт изображения Getty Images
Image caption У фільмі "Вікінги" (1958)
Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сцена з фільму "Великі дерева" (1952)

З початку 1950-х Дуглас стає одним з провідних голлівудських акторів. Серед найбільш відомих фільмів, у яких він знявся - "Туз в рукаві" (1951), "Злі та красиві" (1952), "Жага до життя" (1956), "Стежки слави" (1957), а також "Спартак "(1960).

Загалом актор зіграв у понад 80 фільмах.

Все життя Кірк Дуглас виступав проти привілеїв та антисемітизму, пояснюючи свою позицію тим, що виріс в бідній єврейській родині з Російської імперії.

Ельза Мартінеллі Копирайт изображения Getty Images
Image caption Кірк Дуглас з Ельзою Мартінеллі у фільмі "Індіанський воїн"
У фільмі Спартак Копирайт изображения Getty Images
Image caption У фільмі "Спартак"
Дуглас Копирайт изображения Ronald Grant
Image caption Кірк Дуглас у ролі Спартака
Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption За роль Спартака Кірку Дугласу подарували левеня на ім'я Спартак

Голлівудські зірки віддають шану пам'яті Кірку Дугласу у соцмережах і ЗМІ.

"Кірк зберіг свою харизму кінозірки до кінця свого чудового життя, і я маю честь бути малою частинкою останніх його 45 років", - заявив виданню Hollywood Reporter режисер Стівен Спілберг.

"Кірк, я буду любити тебе все життя. Я вже сумую за тобою", - пише в Instagram акторка Кетрін Зета-Джонс, дружина Майкла Дугласа.

Акторка Джеймі Лі Кертіс, чий батько Тоні Кертіс грав з Дугласом у "Спартаку", згадує його захоплення талантом актора.

"Він тебе любив, як тебе увесь світ любив. Твою пристрасть. Талант. Політичні переконання. Родину. Мистецтво. Силу".

Дуглас Копирайт изображения Getty Images
Image caption Квіти біля зірки Кірка Дугласа на Алеї слави в Голлівуді

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