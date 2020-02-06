Кірк Дуглас: легендарний актор Голлівуду у фото

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кірк Дуглас зіграв роль Спартака в однойменному фільмі 1960 року

У США на 104-му році життя помер легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас.

"Для світу він був легендою, актором із золотого століття кінематографу, який дожив до золотих років", - написав його син Майкл Дуглас в Instagram.

Розповідаємо, чим запам'ятався Кірк Дуглас?

Від продавця сендвічів - до легендарного актора

За всю кар'єру його лише одного разу нагородили "Оскаром", але не за одну зі його ролей. Йому присудили почесну премію "Оскар" за "50 років творчих і моральних зусиль в кінематографі".

Кірк Дуглас, справжнє ім'я якого Ісур Данилович (пізніше - Демський), народився 9 грудня 1916 року в місті Амстердам, штат Нью-Йорк, у бідній єврейській родині.

Його батьки емігрували в США в 1910 році з Могилевської губернії Російської імперії. Батько втік в Америку, щоб уникнути служби в царській армії. Загалом в родині народилося семеро дітей, Ісур був єдиним хлопчиком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякий час Кірк Дуглас займався професійним боксом. Сцена з фільму "Чемпіон"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кірк Дуглас на пробах. 1951 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption З Далією Лаві у Фільмі "Два тижні в іншому місті"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сцена з фільму "20000 льє під водою" (1954)

В юнацтві він продавав закуски робітникам місцевого заводу, аби заробити на їжу самому. У своїй автобіографії він згадував, що за своє життя працював на 40 роботах.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Кірк Дуглас (праворуч) з сином Майклом у листопаді 2018 года

Дуглас почав грати у шкільних постановках, і саме тоді вирішив, що хоче стати театральним актором.

Після закінчення коледжу в 1939 році вирушив до Нью-Йорка, де вступив в Американську академію драматичних мистецтв. Під час навчання він і змінив ім'я на Кірк Дуглас.

Аби заплатити за навчання, він займався професійним боксом, працював в кінотеатрі, охоронцем на парковці, коридорним в готелі.

У Нью-Йорку він брав участь в театральних постановках і знімався в рекламі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ролі полковника Дакса у фільмі "Шляхи слави" (1957)

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ролі полковника Даска у фільмі "Шляхи слави"

Копирайт изображения Ronald Grant Image caption Кірк Дуглас у ролі Ван Гога

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ролі Ван Гога

Після нападу на Перл-Гарбор у 1941-му розпочав службу у Військово-морському флоті, але два роки по тому був демобілізований через поранення. У тому ж році він одружився зі своєю колишньою однокурсницею акторкою Діаною Ділл.

У них народилося двоє синів - Майкл, відомий актор, і Джоель. У Кірка Дугласа було ще двоє синів від другого шлюбу - Ерік і Пітер. Ерік став актором, а Пітер продюсером. Ерік помер в 2004 році від передозування алкоголем і болезаспокійливими.

У 1945 році Кірк Дуглас переїхав до Голлівуду, де вперше зіграв у кіно - його дебютом стала роль в драмі "Дивна любов Марти Айверс".

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images Image caption У фільмі "Вікінги" (1958)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сцена з фільму "Великі дерева" (1952)

З початку 1950-х Дуглас стає одним з провідних голлівудських акторів. Серед найбільш відомих фільмів, у яких він знявся - "Туз в рукаві" (1951), "Злі та красиві" (1952), "Жага до життя" (1956), "Стежки слави" (1957), а також "Спартак "(1960).

Загалом актор зіграв у понад 80 фільмах.

Все життя Кірк Дуглас виступав проти привілеїв та антисемітизму, пояснюючи свою позицію тим, що виріс в бідній єврейській родині з Російської імперії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кірк Дуглас з Ельзою Мартінеллі у фільмі "Індіанський воїн"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У фільмі "Спартак"

Копирайт изображения Ronald Grant Image caption Кірк Дуглас у ролі Спартака

Копирайт изображения Getty Images Image caption За роль Спартака Кірку Дугласу подарували левеня на ім'я Спартак

Голлівудські зірки віддають шану пам'яті Кірку Дугласу у соцмережах і ЗМІ.

"Кірк зберіг свою харизму кінозірки до кінця свого чудового життя, і я маю честь бути малою частинкою останніх його 45 років", - заявив виданню Hollywood Reporter режисер Стівен Спілберг.

"Кірк, я буду любити тебе все життя. Я вже сумую за тобою", - пише в Instagram акторка Кетрін Зета-Джонс, дружина Майкла Дугласа.

Акторка Джеймі Лі Кертіс, чий батько Тоні Кертіс грав з Дугласом у "Спартаку", згадує його захоплення талантом актора.

"Він тебе любив, як тебе увесь світ любив. Твою пристрасть. Талант. Політичні переконання. Родину. Мистецтво. Силу".

Пропустити Twitter допис , автор: @jamieleecurtis “I love you Spartacus, like the father I never had.” Antoninus

I did have a father and he LOVED you as the world loved you. Your Passion.Talent. Politics. Family. Art. Strength. I grew up with the Douglas boys. My love to Anne and all his family from mine. pic.twitter.com/nPlZIFQ7DW — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 6 лютого 2020 р.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Квіти біля зірки Кірка Дугласа на Алеї слави в Голлівуді

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