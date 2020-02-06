З кранів у Індії побіг алкоголь

Копирайт изображения OSHY MALIYEKKAL

Жителі багатоквартирного будинку на півдні Індії дуже здивувалися, коли з кранів у них вдома потекла суміш пива, коньяку та рому.

У понеділок вранці коричнева рідина із сильним запахом почала текти з кранів у житловому будинку у штаті Керала.

Виявилося, що колодязь, з якого подається вода до будинку, був забруднений чиновниками - хоча і випадково.

Так сталося через те, що поблизу заховали 6 тис. літрів конфіскованого алкоголю.

Копирайт изображения JOSHY MALIYEKKAL Image caption Забруднена вода з колодяза по трубам пішла до будинку

Алкоголь вилучили за рішенням суду. Чиновники помістили його в яму, звідки він через ґрунт просочився до колодязя.

З цього колодязя постачають питну воду жителям 18 квартир у районі Тріссур.

"Ми були в шоці ", - розповів BBC Hindi Джоші Маліеккал, власник житлового комплексу.

На щастя, таку воду ніхто не пив. Рідина мала дуже сильний запах. Але такий інцидент означав, що у людей не тільки не стало питної води, але і води для миття.

"Діти не могли ходити до школи і навіть їхні батьки не могли ходити на роботу", - розповів пан Малійекал.

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