З кранів у Індії побіг алкоголь
Жителі багатоквартирного будинку на півдні Індії дуже здивувалися, коли з кранів у них вдома потекла суміш пива, коньяку та рому.
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У понеділок вранці коричнева рідина із сильним запахом почала текти з кранів у житловому будинку у штаті Керала.
Виявилося, що колодязь, з якого подається вода до будинку, був забруднений чиновниками - хоча і випадково.
Так сталося через те, що поблизу заховали 6 тис. літрів конфіскованого алкоголю.
Алкоголь вилучили за рішенням суду. Чиновники помістили його в яму, звідки він через ґрунт просочився до колодязя.
З цього колодязя постачають питну воду жителям 18 квартир у районі Тріссур.
"Ми були в шоці ", - розповів BBC Hindi Джоші Маліеккал, власник житлового комплексу.
На щастя, таку воду ніхто не пив. Рідина мала дуже сильний запах. Але такий інцидент означав, що у людей не тільки не стало питної води, але і води для миття.
"Діти не могли ходити до школи і навіть їхні батьки не могли ходити на роботу", - розповів пан Малійекал.
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