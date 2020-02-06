Земельне протистояння в Раді: друге читання закону про ринок землі затягується
- 6 лютого 2020
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У випуску 6 лютого:
- Без земельної зради - друге читання земельної реформи в парламенті затяглося;
- Вірус у Китаї: лікарні не можуть прийняти усіх хворих - що далі;
- Як комп'ютерна гра допомагає боротися з епідемією - розмова з винахідником гри Plague Inc.;
- І як рятують кажанів, що опинилися на межі голодної смерті під час зимівлі.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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