Копирайт изображения WEIBO Image caption Доктор Лі виклав це фото з лікарні 31 січня - за день до того, як у нього діагностували коронавірус

Китайський лікар Лі Венліян, який першим почав бити на сполох про коронавірус, все ж таки помер від інфекції.

У четвер приблизно о 15:30 за київським часом китайські ЗМІ повідомили про його смерть, але пізніше державна агенція Global Times заявила, що він у критичному стані.

За кілька годин офіційне китайське видання Женьмінь жибао повідомило, що серце лікаря Лі зупинилося о 20:58 у четвер (за київським часом).

Як повідомляє китайське видання Pear Video, дружина доктора Лі має народити в червні.

Пан Лі попередив колег-медиків про вірус 30 грудня, але поліція наказала припинити розсилати "неправдиві коментарі".

Звістка про його смерть викликала розпач користувачів у китайській соцмережі Weibo, який швидко переріс в гнів.

Уряд раніше вже звинувачували в тому, що він применшив небезпеку коронавірусу і намагався зберегти в таємниці складну ситуацію.

Смерть доктора Лі ще більше розпалила розмови про відсутність свободи слова в Китаї.

Антикорупційний орган країни заявив, що почне розслідування "проблем, пов'язаних з доктором Лі".

Китайський уряд раніше визнавав"недоліки" у своїй реакції на поширення коронавірусу, який вже вбив 636 людей і заразив ще 31 тисячу на материковій частині Китаю.

Спроби приховати хворобу

На початку січня влада китайського міста Ухань намагалася приховати новини про новий коронавірус. Коли лікар спробував попередити колег-медиків про спалах, до нього прийшла поліція і сказала, щоб він припинив це робити.

За місяць він розповів свою історію у соцмережах, його проголосили героєм.

У грудні минулого року доктор Лі виявив сім випадків вірусу, який, на його думку, був схожий на SARS, - коронавірус, що призвів до глобальної епідемії 2003 року.

Копирайт изображения Li Wenliang Image caption "Ми сподіваємось, що ви зможете заспокоїтись і поміркувати над своєю поведінкою", - йдеться у листі поліції, який йому наказили підписати

30 грудня він написав повідомлення друзям-лікарям в чат-групі, попередивши про спалах хвороби. Лі Венліян також радив їм носити захисний одяг, щоб уникнути зараження.

Тоді лікар Лі не знав, що виявлена хвороба була абсолютно новим коронавірусом.

Чотири дні по тому до нього прийшли з Бюро громадської безпеки і наказали підписати лист, у якому його звинувачували у "неправдивих коментарях", які "серйозно порушували громадський порядок".

"Ми офіційно попереджаємо вас: якщо ви вперто й нахабно продовжуватиме цю незаконну діяльність, ви постанете перед судом. Це зрозуміло?"

Внизу рукою пана Лі було написано: "Так, зрозуміло".

Він був одним з восьми людей, які, за словами поліції, перебували під слідством за "поширення пліток".

Вибачення

Наприкінці січня він опублікував копію листа у китайському сервісі мікроблогів Weibo і пояснив, що сталося. Місцева влада вибачилася перед ним, але зробила це надто пізно.

У перші кілька тижнів січня посадовці наполягали, що коронавірус може передаватися лише від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Лише за тиждень після візиту поліції пан Лі лікував жінку з глаукомою, яка вже була хвора на новий коронавірус. Він про це, звичайно, не знав.

У своєму дописі на Weibo лікар описує, як 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилась температура, а за два дні його вже ушпиталили. Його батьки також захворіли й потрапили до лікарні.

За 10 днів - 20 січня - Китай оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Пан Лі каже, що його кілька разів тестували на коронавірус, і всі результати були негативні.

Копирайт изображения Weibo Image caption Д-ра Лі Венліяна звинуватили в поширенні чуток

30 січня він знову написав у чаті: "Сьогодні тест показав позитивний результат. Нарешті, хворобу підтвердили".

Допис супроводжувався смайликом із кумедним песиком, який висолопив язика.

Тож не дивно, що пост отримав тисячі коментарів і слів підтримки.

"Лікар Лі Венліян - герой, - написав один користувач, стурбований тим, що така історія псує репутацію їхньої країни. - В майбутньому лікарі ще більше боятимуться попереджати про ранні ознаки інфекційних захворювань. Безпечна система охорони здоров'я... потребує десятки мільйонів Лі Венліян".

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