Політик, який працював на чолі уряду день, отримає за це 93 тисячі євро

Копирайт изображения EPA Image caption Кеммеріх пропрацював на посаді очільника уряду федеральної землі Тюрингія лише 24 години

Відправлений у відставку очільник уряду німецької федеральної землі Тюрингія, який пропрацював на посаді лише день, може отримати за це 93 тисячі євро зарплати і різних виплат.

Лідер ліберальної партії "Вільних демократів" у Тюрингії Томас Кеммеріх пішов у відставку у четвер.

Причиною став грандіозний скандал, викликаний голосуванням за формування уряду Кеммеріха ультраправих з партії Альтернатива для Німеччини, лідер яких Бьорн Хеке ще й потиснув руку новому очільнику уряду.

Багато німецьких політиків висловили гнів через таку підтримку, а канцлерка Ангела Меркель назвала голосування за уряд Кеммеріха "таким, що не можна пробачити" і "поганим днем для демократії".

Після відставки Кеммеріха Тюрингія залишається без уряду. Поширюються заклики до нових виборів у цій федеральній землі.

Це був перший випадок в історії післявоєнної Німеччини, коли до влади прийшов уряд, підтриманий ультраправими.

Чому він заробить так багато грошей?

Німецьке медіа RND повідомляє, що очільник уряду Тюрингії отримує місячну зарплату в 16 617 євро, і ще 766 євро надбавок.

Окрім того, як одружений чоловік, пан Кеммеріх має право на сімейну допомогу в 153 євро, таким чином виплати сягають 17 537 євро.

Згідно із законодавством Тюрингії, навіть за один день під час виконання службових обов'язків виплачується місячна зарплата. Пан Кеммеріх також має право на шестимісячну перехідну допомогу після відставки.

Протягом перших трьох місяців ця допомога буде виплачуватися повністю, а в наступні три місяці - лише 50%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Формування уряду лібералів за підтримки ультраправих викликало протести у Німеччині і закиди у зраді ідеалів на адресу лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера: "Краще з нацистами правити, ніж взагалі не правити"

RND повідомляє, що так перехідна допомога для Кеммеріха складе 75 468 євро.

Для порівняння, звичайні депутати парламенту Тюрингії отримують місячний базовий оклад у 5 803 євро. Крім того, вони отримують до 2 782 євро щомісячної допомоги, повідомляє німецьке видання Die Welt.

Типовий дохід депутата Тюрингії за робочий день становить 290 євро.

Водночас дохід депутата нижньої палати німецького парламенту - Бундестагу - сягає 500 євро за робочий день.

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