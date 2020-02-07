Продав землю - втратив субсидію? Гончарук відповів власникам паїв

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У разі запуску ринку землі власники паїв зможуть продати їх та деякий час не потребувати підтримки держави у вигляді субсидій на комунальні послуги.

Під час години запитань до уряду депутати розповіли прем'єру Олексію Гончаруку, що багато власників паїв остерігаються, що у разі продажу землі їх позбавлять субсидії на оплату комунальних послуг.

"Можете заспокоїти людей, що цього не буде, і скажіть, як будете вирішуватиме проблему?" - звернулись до керівника уряду парламентарі.

Прем'єр сказав, що кожен випадок треба розглядати окремо. В різних ситуаціях продаж земельної ділянки дасть різний дохід.

"Якщо продаж земельної ділянки призведе до того, що людина отримає серйозну суму, до прикладу, десятки тисяч доларів, то, очевидно, що певний період часу вона не потребуватиме підтримки держави", - заявив Гончарук.

Він нагадав, що є багато критеріїв, за якими при нарахуванні субсидії державні органи оцінюють платоспроможність родини.

"Жодна людина, яка потребуватиме допомоги держави при сплаті комунальних послуг, не буде позбавлена субсидій, тому переживати немає підстав", - уточнив чиновник.

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Наразі субсидія нараховується родині, якщо понад 15% її сукупного місячного доходу витрачається на оплату комунальних послуг.

Але якщо родина несподівано придбала дорогу річ, то субсидії на наступний опалювальний сезон можуть позбавити.

Субсидію не призначать, якщо будь-хто із зареєстрованих у житлі за попередні 12 місяців придбав товарів чи послуг на 50 тисяч гривень.

Планується, що продаж землі відбуватиметься виключно у безготівковій формі й фіксуватиметься державними органами, тому відобразиться в офіційних доходах продавців.

Прогнозується, що вартість одного гектара землі складатиме щонайменше тисячу доларів, а тому продаж паю у 3-4 гектари може суттєво вплинути на офіційні доходи продавців і на отримання ними субсидій.

Планується, що у разі схвалення закону про запуск ринку землі, продаж паїв стане можливим з 1 жовтня 2020 року.

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