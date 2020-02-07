Круїзний лайнер на карантині: хворих більшає - випуск новин

  • 7 лютого 2020

У випуску новин 7 лютого:

  • Епідемія коронавірусу: що відбувається на круїзному лайнері Diamond Princess, де працюють українці.
  • Хто збере найбільше Оскарів і чому Американську кіноакадемію знову критикують.
  • І як довше бути молодим? Український вчений шукає способів побороти старіння.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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