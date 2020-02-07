Круїзний лайнер на карантині: хворих більшає - випуск новин
- 7 лютого 2020
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У випуску новин 7 лютого:
- Епідемія коронавірусу: що відбувається на круїзному лайнері Diamond Princess, де працюють українці.
- Хто збере найбільше Оскарів і чому Американську кіноакадемію знову критикують.
- І як довше бути молодим? Український вчений шукає способів побороти старіння.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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