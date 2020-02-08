Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У суботу зранку туристів, які прибули з материкового Китаю до Гонконгу, було не так багато

Гонконг розпочав обов'язковий двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з материкової частини Китаю. Так влада країни намагається запобігти поширенню китайського коронавірусу.

Туристи мають залишатися у готельних номерах або спеціалізованих центрах, а громадяни Гонконгу - у своїх будинках.

Порушення нових правил тягне за собою штраф і тюремне ув'язнення.

Напередодні десятки тисяч мандрівників вишикувалися в чергу в китайському прикордонному місті Шеньчжень, щоб встигнути оформитися до півночі п'ятниці.

У суботу зранку туристів з материкового Китаю було не так багато.

Гонконг підтвердив 26 випадків зараження новим коронавірусом та одну смерть. Загальна кількість хворих на материковій частині Китаю досягла 34 546, при цьому 722 людини загинули.

За межами Китаю зафіксували 270 випадків у щонайменше 25 країнах та ще одну смерть на Філіппінах.

Крім того, кількість хворих на коронавірус на круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі, зросла до 61.

У п'ятницю керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив про "хороші новини" з Китаю. За останні два дні там було зареєстровано менше випадків зараження.

"Але ми застерігаємо від зайвої інтерпретації цього [факту]. Цифри знову можуть піти вгору", - попередив пан Гебреісус.

Він також повідомив журналістам про глобальний дефіцит масок, халатів та інших засобів захисту від вірусних захворювань.

"Коли пропозиція обмежена, а попит високий, у декого виникає бажання продавати їх за значно вищими цінами", - попередив він, переконуючи постачальників "сприяти захисту принципів гуманності", а не намагатися збільшити свій прибуток.

Що на материковій частині Китаю?

В Ухані від коронавірусу помер 34-річний лікар Лі Веньлян, який першим почав бити на сполох про коронавірус.

У грудні минулого року доктор Лі виявив сім випадків вірусу, який, на його думку, був схожий на SARS, - коронавірус, що призвів до глобальної епідемії 2003 року.

30 грудня він написав повідомлення друзям-лікарям в чат-групі, попередивши про спалах хвороби. Лі Веньлян також радив їм носити захисний одяг, щоб уникнути зараження.

Тоді лікар Лі не знав, що виявлена хвороба була абсолютно новим коронавірусом.

Чотири дні по тому до нього прийшли з Бюро громадської безпеки і наказали підписати лист, у якому його звинувачували у "неправдивих коментарях", які "серйозно порушували громадський порядок".

Пізніше він сам заразився від пацієнтів, працюючи у лікарні Уханю.

Повідомлення про смерть Лі Веньляна стало головною темою у китайських соціальних медіа, набравши приблизно 1,5 мільярда переглядів.

Його загибель більше розпалила розмови про відсутність свободи слова в Китаї. Люди обурені тим, що влада намагалася приховати інформацію про новий смертоносний коронавірус.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Гонконзі вшанували пам'ять Лі Веньляна, який помер у п'ятницю вранці

Соцмережі Китаю наповнилися гнівними повідомленнями.

"Лікар Лі Веньлян - герой, - написав один користувач, стурбований тим, що така історія псує репутацію їхньої країни. - В майбутньому лікарі ще більше боятимуться попереджати про ранні ознаки інфекційних захворювань. Безпечна система охорони здоров'я... потребує десятки мільйонів Лі Веньлянів".

Китайський уряд раніше визнавав"недоліки" у своїй реакції на поширення коронавірусу, який вже вбив 722 людини і заразив ще 34 536 на материковій частині Китаю.

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