В Антарктиді зафіксували рекордну температуру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антарктичний півострів - серед районів Землі, які теплішають найшвидшими темпами

В Антарктиді зафіксували рекордно високу температуру - 18,3 °C. Це на 0,8 °С більше за попередній рекорд, зафіксований у березні 2015 року.

Заміри у четвер зробила аргентинська дослідницька станція Есперанса у північно-західному районі континенту - на Антарктичному півострові. Цей регіон - із тих, які теплішають найшвидшими темпами.

Дані про найвищу температуру перевіряє Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО).

"[Це] не та температура, яку ви зазвичай асоціюєте з Антарктидою навіть у літній час", - заявила журналістам у Женеві речниця ВМО Клер Нулліс.

За останні 50 років температура в Антарктиді піднялася майже на 3 градуси, зазначає організація, і близько 87% льодовиків уздовж її західного узбережжя "відступили".

Через глобальне потепління за останні 12 років льодовики зменшуються дедалі швидше, додає ВМО.

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Науковці застерігають, що через глобальне потепління танення на Південному полюсі відбувається так швидко, що він врешті-решт він розділиться на дрібні частини - через це рівень світового моря може зрости як мінімум на три метри.

"Кількість льоду, який щороку втрачає Антарктика, зросла щонайменше ушестеро з 1979 по 2017 рік", - додала пані Нулліс.

"Танення цих льодовиків, як ви знаєте, означає, що ми у великій халепі, бо йдеться про підвищення рівня моря", - зазначає вона.

У той час, як 18,3 °С - рекорд для континетну Антарктида, рекорд для усього регіону Антарктики - до якого входить континент, острови навколо та океан - становить 19,8 °С. Його зареєстрували в січні 1982 року.

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