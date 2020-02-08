Як пивна банка допомогла жінці знайти свого пса. Його не було три роки

Копирайт изображения Monica Mathis

Американка возз'єдналася зі своїм давно загубленим собакою завдяки бляшанці пива.

Улюблениця Моніки Матіс, собака на ім'я Хейзел, зникла з її двору в штаті Айова ще у травні 2017 року.

Але нещодавно жінка побачила знайому морду, що дивилася на неї зі знімку пивної бляшанки, розміщеного в соцмережах.

Одна з пивоварень, розташована за 1600 км, у Флориді, здобула популярність в інтернеті завдяки тому, що поміщала на свої банки світлини собак із місцевого притулку, аби допомогти знайти їм нового господаря.

Хейзел, яку в притулку перейменували на Дей-Дей, якраз була серед тих собак.

Як Хейзел опинилася так далеко, невідомо.

Історія зі щасливим кінцем

Копирайт изображения Gary Sweetman/Courtesy Motorworks Brewing Image caption Хейзел (у центрі справа) у притулку перейменували на Дей-Дей

Понад три роки тому собака зникла із подвір'я пані Матіс в Айові, і попри зусилля її господині, Хейзел так і не вдалося знайти.

Згодом пані Матіс переїхала до міста Сент-Пол, штат Міннесота.

"У мене було семеро дітей, я готувалася до переїзду, і у цей момент загубила її, - розповіла пані Матіс BBC. - Я не припиняла її шукати, поки ми не переїхали, і навіть потім я телефонувала людям і розпитувала, чи вони її не бачили".

Хейзел якимось чином опинилася за сотні кілометрів від свого дому і потрапила у притулок для тварин.

Співробітники притулку намагалися за допомогою мікрочипу знайти її власника, але контактна інформація застаріла.

У той час місцева компанія Motorworks Brewing співпрацювала з притулком, щоб допомогти собакам знайти домівки, і опублікувала їхні фото на пивних банках.

Ці банки потрапили у новини, про них навіть розповіли у популярному телешоу, яке веде Еллен Дедженерес. Історія про "пивних собак" несподівано з'явилася у фейсбук-стрічці пані Матіс, яка жила за багато кілометрів на північ, у штаті Міннесота.

"Це моя собака", - відповіла вона на пост пивоварні 24 січня.

Притулок попросив жінку надати доказ того, що собака належить саме їй. Пані Матіс вдалося отримати підтвердження із кількох місць, куди вона водила Хейзел, наприклад, із ветеринарної клініки.

Зрештою, справу вирішили, і собака возз'єдналася зі своєю господаркою.

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