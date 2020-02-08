Солдат відкрив вогонь по людях і, можливо, утримує заручників: 20 загиблих

Копирайт изображения Facebook Image caption Підозрюваний Джакрапант Томма все ще не затриманий

Солдат відкрив вогонь по цивільних у тайському місті Накхонратчасіма на північний схід від Бангкока. Щонайменше 20 людей загинули, багато поранених.

Джакрафант Томма, молодший офіцер, напав на свого командира, а потім вкрав зброю і боєприпаси з військового табору. Після цього він відкрив вогонь в буддистському храмі і місцевому торговому центрі, розповів ВВС представник міністерства оборони Таїланду.

Нападник ховається на четвертому поверсі торгового центру Terminal 21 і утримує заручників, повідомило таїландське державне новинне агентство TNA. Однак офіційного підтвердження про заручників немає.

Торговий центр оточений поліцією, автомобільний рух в районі торгового центру повністю перекрито. Поліція попередила місцевих жителів, щоб вони не залишали будинки. Біля торгового центру чутно стрілянину.

На кадрах місцевих ЗМІ видно, як підозрюваний виходить з машини перед торговим центром Terminal 21 в районі Муанг і стріляє, а люди навколо намагаються втекти.

На інших кадрах видно пожежу біля будівлі ТЦ, який, за непідтвердженими даними, стався після пострілу в каністру з бензином.

Мотиви нападника невідомі. Але він робив публікації в своїх соціальних мережах під час нападу, а також розмістив публікацію з питанням, чи повинен він здатися.

До цього він опублікував зображення пістолета і куль з підписом "Настав час хвилюватися" і "Ніхто не може уникнути смерті". На одній з опублікованих фотографій нападник стоїть на тлі пожежі. Зараз акканут чоловіки у фейсбуку заблокований.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція Таїланду опублікувала оголошення про розшук підозрюваного

Видання Bangkok Post пише, що вбитого командира Томми звали полковник Анантарот Красе, а на території військового табору були вбиті також 63-річна жінка і ще один солдат.

Прем'єр-міністр Таїланду Праюта Чан-Оча стежить за подіями і вже висловив співчуття сім'ям загиблих.

Міністр охорони здоров'я закликав місцевих жителів здавати кров для постраждалих.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!