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Тайський військовий відкрив вогонь на ураження по жителях міста Накхонратчасіма на північному сході країни. За останніми даними, загинули 26 людей, понад 50 осіб зазнали поранень. Самого нападника застрелили під час спецоперації.

"Це безпрецедентний випадок для Таїланду, і я хочу, щоб це був останній такий випадок", - сказав прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, який приїхав на місце трагедії.

Чакрапант Томма, молодший офіцер, спочатку вбив свого командира, а потім вкрав зброю і боєприпаси на військовій базі. Видання Bangkok Post пише, що на території військового табору також вбито 63-річну жінку і ще одного військового. Після цього Томма сів у військовий джип.

Він стріляв на декількох об'єктах у місті, а потім прибув до торговельного центру Terminal 21. На кадрах, показаних місцевими ЗМІ, видно, як підозрюваний виходить з машини і відкриває вогонь, при цьому люди намагаються втекти. На кадрах з камер зовнішнього спостереження видно, як він ходить по торговельному центру з піднятою гвинтівкою.

На інших кадрах видно пожежу біля будівлі, яка, за непідтвердженими даними, почалася після пострілу в каністру з бензином.

Копирайт изображения EPA Image caption На кадрі з камери зовнішнього спостереження видно, що чоловік одягнений у все чорне тримає в руці гвинтівку

Операція у торговельному центрі

На місце події прибули працівники служб безпеки. Вони увійшли на територію торговельного центру і евакуювали кілька сотень людей.

Нападник забарикадувався на підвальному поверсі будівлі та внаслідок спецоперації був застрелений. Як повідомляє поліція, вони звільнили вісьмох заручників.

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Протягом вечора надходили дані про відновлення стрілянини у торговельному центрі. Близько 22:30 за Гринвічем свідки повідомили про кілька вибухів.

За словами одного зі свідків, нападник спробував втекти через задній вхід до будівлі. Міністр охорони здоров'я Таїланду повідомив, що під час операції загинув один працівник поліції, ще двоє отримали поранення.

Одна з місцевих жінок розповіла ВВС, як вона разом з групою людей ховалася від нападника в туалеті на четвертому поверсі будівлі. Потім вона змогла проникнути на другий поверх і протягом трьох годин ховалася там під столом в ресторані. Після цього вона почула кілька пострілів і побачила військових, які допомогли їй перейти у безпечне місце.

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Особисті проблеми

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча повідомив на прес-конференції, що військовий відкрив стрілянину через особисті проблеми: причиною став побутовий конфлікт між злочинцем і його товаришами по службі через продаж будинку. За словами прем'єра, чоловік був незадоволений угодою і вважав себе жертвою шахрайства.

"Командування сухопутних військ розбиратиметься у деталях цього конфлікту, щоб зрозуміти, як могла статися така трагедія", - додав прем'єр.

Під час нападу стрілець робив публікації у своїх соціальних мережах. Зокрема, він розмістив пост з питанням, чи повинен він здатися.

Раніше він опублікував зображення пістолета і куль з підписом "Настав час хвилюватися" і "Ніхто не може уникнути смерті". На одній зі світлин нападник стоїть на тлі пожежі. Наразі аканут чоловіка у Facebook заблокований.

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція Таїланду опублікувала оголошення про розшук підозрюваного

У зв'язку з нападом Facebook заявив: "Ми щиро співчуваємо постраждалим, їхнім родинам і всім жителям, яких зачепила трагедія у Таїланді. У Facebook немає місця людям, які скоюють такі звірячі вчинки. І ми нікому не дозволяємо підтримувати або схвалювати цей напад".

Міністр охорони здоров'я закликав місцевих жителів здавати кров для постраждалих.

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