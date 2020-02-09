Євробачення 2020: визначилися перші фіналісти Нацвідбору
У суботу, 8 лютого, стали відомі імена перших фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення.
За результатами спільного голосування журі та глядачів, до наступного етапу проходять троє виконавців - КRUTЬ, Jerry Heil та гурт Go-A.
Найвищі оцінки отримала співачка KRUTЬ, яка за виступ із піснею "99" в сумі отримала 16 балів (по вісім від членів журі та від глядачів). У Jerry Heil та Go-A - по 13 балів.
А от усі інші учасники півфіналу - CLOUDLESS, Katya Chilly, GIO, гурт [O] та Assol - з конкурсу вибувають.
Думки користувачів соцмереж, які переглянули трансляцію Нацвідбору, розділилися: одні, як-от Захар Клименко, називають підбір виконавців першого півфіналу "слабеньким".
Інші, навпаки, тішаться з великої кількості виконавців, які у своїх піснях обігрують етнічні мотиви.
Роман Скрипін навіть радить відправити на Євробачення Ніну Матвієнко з піснею "Ой летіли дикі гуси": "Перемогла на "Песне 79", переможе й на "Євробаченні", - пише він.
Другий півфінал Національного відбору, на якому визначаться ще троє фіналістів, вібудеться вже наступної суботи, 15 лютого. На ньому виступлять восьмеро учасників:
- FO SHO
- KHAYAT
- GARNA
- Еліна Іващенко
- TVORCHI
- Олександр Порядинський
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- Девід Аксельрод
Детальніше почитати про всіх учасників Нацвідбору і послухати їхні пісні можна в матеріалі BBC News Україна.
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