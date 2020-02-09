Євробачення 2020: визначилися перші фіналісти Нацвідбору

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У суботу, 8 лютого, стали відомі імена перших фіналістів Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення.

За результатами спільного голосування журі та глядачів, до наступного етапу проходять троє виконавців - КRUTЬ, Jerry Heil та гурт Go-A.

Найвищі оцінки отримала співачка KRUTЬ, яка за виступ із піснею "99" в сумі отримала 16 балів (по вісім від членів журі та від глядачів). У Jerry Heil та Go-A - по 13 балів.

А от усі інші учасники півфіналу - CLOUDLESS, Katya Chilly, GIO, гурт [O] та Assol - з конкурсу вибувають.

Копирайт изображения Скріншот трансляції Нацвідбору Image caption Результати голосування, перший півфінал

Думки користувачів соцмереж, які переглянули трансляцію Нацвідбору, розділилися: одні, як-от Захар Клименко, називають підбір виконавців першого півфіналу "слабеньким".

Інші, навпаки, тішаться з великої кількості виконавців, які у своїх піснях обігрують етнічні мотиви.

Роман Скрипін навіть радить відправити на Євробачення Ніну Матвієнко з піснею "Ой летіли дикі гуси": "Перемогла на "Песне 79", переможе й на "Євробаченні", - пише він.

Другий півфінал Національного відбору, на якому визначаться ще троє фіналістів, вібудеться вже наступної суботи, 15 лютого. На ньому виступлять восьмеро учасників:

FO SHO

KHAYAT

GARNA

Еліна Іващенко

TVORCHI

Олександр Порядинський

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Девід Аксельрод

Детальніше почитати про всіх учасників Нацвідбору і послухати їхні пісні можна в матеріалі BBC News Україна.

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