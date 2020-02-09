Apple заплатить багатомільйонний штраф за сповільнення айфонів

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Влада Франції розпорядилася стягнути з компанії Apple штраф у розмірі 27 мільйонів доларів - за те, що сповільнювала роботу айфонів і не попереджала про це користувачів.

Факт існування цієї практики компанія визнала у 2017 році. В Apple заявили, що в такий спосіб намагаються продовжити термін роботи смартфонів.

Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей смартфонів, виникали у багатьох користувачів і раніше, проте до 2017 року це було радше їхніми припущенням - сама компанія про факт сповільнення пристроїв тривалий час не попереджала.

Частина користувачів висловлювала побоювання, що сповільнюючи роботу старих телефонів, Apple стимулює їх купувати нові моделі.

Натомість у самій компаній запевняли, що це не так. Там пояснювали, що акумулятори айфонів із часом втрачають свою працездатність, і тому часткове сповільнення роботи пристроїв є необхідним кроком.

"Ми прагнемо забезпечити своїх користувачів найкращими можливостями, у тому числі поліпшити загальну продуктивність і продовжити термін служби пристроїв. Літієві батареї з часом стають занадто слабкими для того, щоб підтримувати активну роботу смартфона на холоді й при слабкому заряді", - заявляли в Apple.

Французький регулятор дійшов висновку, що Apple мала попередити своїх користувачів про такі кроки, а оскільки тривалий час цього не робила, то має заплатити штраф.

Представники регулятора також повідомили, що Apple погодилася виконати цю вимогу.

Apple досі сповільнює старі айфони?

Так, але тепер - відтоді, як визнала існування цієї практики у 2017 році, - цього не приховує. Йдеться про такі моделі айфонів:

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 8 и 8 Plus з операційною системою iOS 12.1 або більш пізніми версіями

iPhone X з iOS 12.1 або більш пізніми версіями

Функція часткового сповільнення вмикається лише тоді, коли акумулятор пристрою починає "зношуватися".

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