В українця на лайнері в Японії виявили коронавірус - ЗМІ

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Японська влада повідомила про шість нових випадків зараження коронавірусом на лайнері компанії Diamond Princess. Один із заражених - українець.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Японії повідомили Associated Press та японське інформагентство Kyodo News.

У повідомленні йдеться, що ще четверо з нових заражених є філіппінцями, один - громадянином США.

Станом на 9 лютого кількість інфікованих пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині поблизу міста Йогогама в Японії, становить 70 людей.

Раніше в українському МЗС повідомляли, що на цьому лайнері перебувають 25 українців. Усі вони є членами екіпажу.

Лайнер компанії Diamond Princess вийшов з Йокогами 20 січня, пройшов по маршруту Кагосіма - Гонконг - Окінава і повернувся назад. Кілька людей почали скаржитися на здоров'я, тому влада вирішила обстежити всіх, хто був на борту.

Минулого тижня стало відомо, що у 10 людей медики виявили пневмонію, викликану новим коронавірусом. За версією японської влади, вони могли заразитися від пасажира з Гонконгу.

Згодом стали повідомляти про нові випадки зараження.

Судно вже майже тиждень перебуває на карантині, пасажири та члени екіпажу не можуть його залишати.

"Міністерство охорони здоров'я Японії підтвердило, що датою закінчення карантину буде 19 лютого, якщо не станеться інших непередбачених подій", - повідомила компанія-власник судна Princess Cruises.

Загалом, за даними круїзної компанії, на борту Diamond Princess на момент початку спалаху захворювання перебувало 2 666 пасажирів і 1 045 членів екіпажу. Близько половини з них - громадяни Японії, решта - громадяни ще 56 країн.

Пасажирів, які перебувають на карантині, забезпечують усім необхідним - харчами, безкоштовним інтернетом і телефонним зв'язком.

Британець Девід Абель, який є пасажиром судна, розповідає про ситуацію на Diamond Princess у Facebook:

"Ми повинні регулярно контролювати температуру, і якщо вона підвищується вище норми, ми повинні звертатися до медичних служб на борту судна".

"У пасажирів, які перебувають у маленьких каютах, немає вікна, немає денного світла і свіжого повітря... але капітан оголосив, що таким пасажирам відкриють доступ до відкритої палуби для тренувань та свіжого повітря".

"Якщо нам дозволяють виходити на відкриту палубу, ми маємо носити маски. Нам потрібно триматися на відстані один метр від усіх інших, і нам заборонено збиратися групами".

"Це була розкіш, коли стюард приходив застелити ліжко і покласти шоколад на подушку - ці дні минули. Ми самі повинні дбати про гігієну та чистоту власної кімнати".

"Під час першого дня в ізоляції харчування не було добрим. Наразі воно чудове".

"Ми перебираємо весь одяг, який ми клали в торбу з брудним одягом, і ми його зараз просто перевдягаємо. Нашу спідню білизну ми перемо вручну, в нас нічого, крім мила, немає".

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