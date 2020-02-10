Оскар 2020: історична перемога "Паразитів", Бред Піт і Хоакін Фенікс

Копирайт изображения MARK RALSTON Getty Image caption Пон Джун Хо з Південної Кореї отримав "Оскара" як найкращий режисер. Його фільм "Паразити" став найкращим фільмом цього року, а ще отримав нагороду за найкращий оригінальний сценарій

Південнокорейський фільм "Паразити" отримав "Оскара" у номінації "Найкращий фільм", ставши першим не англомовним переможцем у цій категорії.

92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі.

Копирайт изображения Steve Granitz Getty Image caption Тріумфатори "Оскара" 2020: Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Бред Пітт

Хоакін Фенікс отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Джокер", а Рене Зеллвегер виграла нагороду як найкраща акторка за роботу у фільмі "Джуді".

Бред Пітт отримав свого другого в житті "Оскара" і присвятив його дітям. Його номінація - за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді".

Найкращою акторкою другого плану стала Лора Дерн, "Шлюбна історія".

Тріумф "Паразитів"

Вперше за 92 роки історії Американської кіноакадемії не англомовна стрічка отримала "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".

Продюсерка фільму "Паразити" Квак Сін Е, отримуючи статуетку, сказала: "У мене відібрало мову. Ми не могли уявити, що таке могло статися".

В цілому "Паразити" отримали чотири "Оскара", а фільм "1917" Сема Мендеса - три.

Копирайт изображения MARK RALSTON Image caption Продюсерка фільму "Паразити" Квак Сін Е не вірила, що все це відбувається насправді

Фільм "Паразити", який переміг на минулому Каннському кінофестивалі, розповідає історію бідної південнокорейської родини, яка мешкає у крихітному темному напівпідвальному приміщенні, та заможної сім'ї, яка живе у гламурному будинку в Сеулі.

Пон Джун Хо, вийшовши на сцену третій раз, щоб отримати нагороду як найкращий режисер сказав, що він неймовірно щасливий і не міг навіть мріяти про це. За його словами, колись, вивчаючи кіномистецтво, він вчився на фільмах Мартіна Скорсезе і бути номінованим поруч з ним - це вже велика честь. З нагоди такого свята він пообіцяв пити до ранку.

Хто взяв найбільше "Оскарів"?

"Паразити" - 4

"1917" - 3

"Аутсайдери (Ford v Ferrari)" - 2

Джокер - 2

"Одного разу в... Голлівуді" - 2

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