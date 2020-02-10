Оскар 2020: історична перемога "Паразитів", Бред Піт і Хоакін Фенікс
Південнокорейський фільм "Паразити" отримав "Оскара" у номінації "Найкращий фільм", ставши першим не англомовним переможцем у цій категорії.
92-а церемонія вручення премії "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі.
Хоакін Фенікс отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Джокер", а Рене Зеллвегер виграла нагороду як найкраща акторка за роботу у фільмі "Джуді".
Бред Пітт отримав свого другого в житті "Оскара" і присвятив його дітям. Його номінація - за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в... Голлівуді".
Найкращою акторкою другого плану стала Лора Дерн, "Шлюбна історія".
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Тріумф "Паразитів"
Вперше за 92 роки історії Американської кіноакадемії не англомовна стрічка отримала "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".
Продюсерка фільму "Паразити" Квак Сін Е, отримуючи статуетку, сказала: "У мене відібрало мову. Ми не могли уявити, що таке могло статися".
В цілому "Паразити" отримали чотири "Оскара", а фільм "1917" Сема Мендеса - три.
Фільм "Паразити", який переміг на минулому Каннському кінофестивалі, розповідає історію бідної південнокорейської родини, яка мешкає у крихітному темному напівпідвальному приміщенні, та заможної сім'ї, яка живе у гламурному будинку в Сеулі.
Пон Джун Хо, вийшовши на сцену третій раз, щоб отримати нагороду як найкращий режисер сказав, що він неймовірно щасливий і не міг навіть мріяти про це. За його словами, колись, вивчаючи кіномистецтво, він вчився на фільмах Мартіна Скорсезе і бути номінованим поруч з ним - це вже велика честь. З нагоди такого свята він пообіцяв пити до ранку.
Хто взяв найбільше "Оскарів"?
"Паразити" - 4
"1917" - 3
"Аутсайдери (Ford v Ferrari)" - 2
Джокер - 2
"Одного разу в... Голлівуді" - 2
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