Другий українець підхопив коронавірус на лайнері: там вже 130 хворих

Копирайт изображения Reuters Image caption Від коронавірусу в Китаї вже померло 908 людей

Вже двоє українців інфіковані коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині біля берегів Японії.

Про це ВВС News Україна повідомили в МЗС.

Перший українець, який підхопив коронавірус на лайнері, зараз перебуває у лікарні в Токіо.

Його стан описують, як нормальний. Зовнішніх ознак хвороби у нього немає, ні температури, ні нежиті. Проте вірус в його організми виявили, розповіли дипломати.

Всього на цьому судні перебувають 25 українців. Усі вони є членами екіпажу.

Тим часом на лайнері, який стоїть на карантині біля Йокогами, захворіли ще 60 людей. Тобто всього на судні коронавірусом інфікувались 130 людей з 3700 пасажирів і членів екіпажу.

Така кількість хворих означає, що третина інфікованих на коронавірус поза Китаєм - це люди на цьому кораблі.

Все почалось з одного хворого чоловіка. Про те, що людина захворіла, дізналися вже після того, як він зійшов на берег у Гонконзі.

Найбільш смертельний день

Неділя, 9 лютого, стала найбільш смертельним днем за весь час спалаху коронавірусу.

В цей день від вірусу померли 97 людей. У Китаї від цієї хвороби вже померло 908 людей.

Також там захворіла вже 40 171 людина, а під наглядом перебуває 187 тис. За даними китайської влади, 3281 людину вилікували від вірусу і вже виписали з лікарні.

У понеділок, 10 лютого, мільйони людей у Китаї повернулися на роботу після перерви на свята. Нещодавно там святкували Місячний новий рік.

Проте у багатьох регіонах країни діють запобіжні заходи, в тому числі зменшення робочого часу, заборона на виїзд з міста у деяких регіонах, обмежене перебування в громадських місцях.

За минулі вихідні кількість смертей від коронавірусу перевищила кількість жертв від епідемії Sars, яка також розпочалася з Китаю. Це сталося у 2003 році. Тоді загинуло 774 людини.

ВООЗ відправила міжнародну місію, щоб допомогти координувати роботу зі спалахом.

Вірус наразі поширився на 27 країн і територій, а смерті зафіксовані лише у двох країнах поза Китаєм - це Філіппіни і Гонгконг.

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