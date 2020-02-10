Україна починає евакуацію з Уханю. На всіх чекає карантин
У вівторок відбудеться рейс "Київ-Ухань-Київ", яким евакуюють українців з китайської провінції Хубей, що стала епіцентром поширення коронавірусу. Про це повідомляє МЗС України.
Всі, хто прилетить, муситимуть провести два тижні на карантині.
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"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийняте рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - йдеться у повідомленні МЗС.
Дипломати закликали всіх українців, яких включили у списки на евакуацію з Уханю, тримати напоготові всі документи і залишатися на зв'язку.
Крім того, їх попросили "бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв'язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).
Ще одна рекомендація МЗС: "По можливості, поповнити рахунок, у т.ч. з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну)".
Всі українці у провінції Хубей мають чекати дзвінка від українського посольства чи повідомлення в групі "Embassy - EVACUATION" у месенджері Wechat й координувати свої дії з посольством.
"Нагадуємо, що по поверненні в Україну на вас очікує обов'язковий 14-денний карантин", - попередили в МЗС.
Скількох саме українців евакуюють, в МЗС не уточнюють.
Раніше керівник директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський повідомляв, що з Уханю можуть евакуювати близько 60 українських громадян.
Їх направлять у лікарню, яку для цього спеціально визначили у Міністерстві охорони здоров'я. Що це за лікарня, не повідомляється.
Водночас у МОЗ розповіли BBC News Україна, що є два варіанти, куди розмістять людей з Уханю, але інформацію про ці місця не розголошують з питань безпеки.
На питання, чи будуть евакуйованих охороняти, в МОЗ не відповіли, проте, зазначили, що під час карантину вони будуть у спеціальних закритих боксах.
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