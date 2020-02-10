Україна починає евакуацію з Уханю. На всіх чекає карантин

Копирайт изображения Getty Images

У вівторок відбудеться рейс "Київ-Ухань-Київ", яким евакуюють українців з китайської провінції Хубей, що стала епіцентром поширення коронавірусу. Про це повідомляє МЗС України.

Всі, хто прилетить, муситимуть провести два тижні на карантині.

"У зв'язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), урядом України прийняте рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну", - йдеться у повідомленні МЗС.

Дипломати закликали всіх українців, яких включили у списки на евакуацію з Уханю, тримати напоготові всі документи і залишатися на зв'язку.

Крім того, їх попросили "бути мобільними та готовими до переміщень, у тому числі нічних, мати у цьому зв'язку мінімально необхідний запас води, продуктів харчування та медикаментів (за необхідності).

Ще одна рекомендація МЗС: "По можливості, поповнити рахунок, у т.ч. з урахуванням форс-мажорних ситуацій (надмірне використання інтернет-трафіку, можливість здійснення дзвінків у роумінгу чи в іншу країну)".

Всі українці у провінції Хубей мають чекати дзвінка від українського посольства чи повідомлення в групі "Embassy - EVACUATION" у месенджері Wechat й координувати свої дії з посольством.

"Нагадуємо, що по поверненні в Україну на вас очікує обов'язковий 14-денний карантин", - попередили в МЗС.

Скількох саме українців евакуюють, в МЗС не уточнюють.

Раніше керівник директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський повідомляв, що з Уханю можуть евакуювати близько 60 українських громадян.

Їх направлять у лікарню, яку для цього спеціально визначили у Міністерстві охорони здоров'я. Що це за лікарня, не повідомляється.

Водночас у МОЗ розповіли BBC News Україна, що є два варіанти, куди розмістять людей з Уханю, але інформацію про ці місця не розголошують з питань безпеки.

На питання, чи будуть евакуйованих охороняти, в МОЗ не відповіли, проте, зазначили, що під час карантину вони будуть у спеціальних закритих боксах.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!