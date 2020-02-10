Ураган Кіара лютує у Європі: фото

Потужна буря призвела до сильних опадів у країнах Західної та Північної Європи. Вони супроводжуються сильним вітром швидкістю 150 км/год.

Ураган "Кіара", відомий також як "Сабіне" в Німеччині та Швейцарії та "Ельза" - у Норвегії, спричинив скасування сотень рейсів і зупинку потягів у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах та Великій Британії.

Доступ до парків та узбережжя подекуди обмежили, автомобілістів просять бути уважними, оскільки можливі подальші проблеми для авторуху.

У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження - друге за рівнем небезпеки. Тисячі будинків у французькій Бретані залишилися без світла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сильний вітер спровокував потужні хвилі на атлантичному узбережжі Франції. Плобанналек-Лесконіль у Бретані, 9 лютого

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди. 9 лютого 2020 року

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Копирайт изображения EPA Image caption Сильний вітер валив дерева. Роттердам, Нідерланди, 9 лютого

Копирайт изображения EPA Image caption Кайт-серфінгист вирішив скористатися вітром на річці Везер, що на півночі Німеччини

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сильний вітер пошкодив частину житлового будинку у Брюсселі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уламки впали на дорогу

Копирайт изображения EPA Image caption Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна

Копирайт изображения PA Media Image caption У Хавіку, Шотландія, після потужних злив обвалилася частина будівлі, в якій розміщений популярний ресторан

Копирайт изображения PA Media Image caption Хвилі у Корнуоллі, Британія

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