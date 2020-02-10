Ураган Кіара лютує у Європі: фото

  • 10 лютого 2020

Потужна буря призвела до сильних опадів у країнах Західної та Північної Європи. Вони супроводжуються сильним вітром швидкістю 150 км/год.

Ураган "Кіара", відомий також як "Сабіне" в Німеччині та Швейцарії та "Ельза" - у Норвегії, спричинив скасування сотень рейсів і зупинку потягів у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах та Великій Британії.

Доступ до парків та узбережжя подекуди обмежили, автомобілістів просять бути уважними, оскільки можливі подальші проблеми для авторуху.

У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження - друге за рівнем небезпеки. Тисячі будинків у французькій Бретані залишилися без світла.

High waves at a jetty in Plobannalec-Lesconil in Brittany, France, 9 February 2020 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сильний вітер спровокував потужні хвилі на атлантичному узбережжі Франції. Плобанналек-Лесконіль у Бретані, 9 лютого
People on the beach at Scheveningen, the Netherlands, during Storm Ciara, 9 February 2020 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Люди на пляжі в Шевенінгені, Нідерланди. 9 лютого 2020 року
A man stands on the edge of a seawall in Harlingen in the Netherlands, 9 February 2020 Копирайт изображения Getty Images
Firefighters assess the damages after a tree fell on a car during Storm Ciara in Rotterdam, the Netherlands, 9 February 2020 Копирайт изображения EPA
Image caption Сильний вітер валив дерева. Роттердам, Нідерланди, 9 лютого
A kite surfer on the Weser river in Bremerhaven, northern Germany, 9 February 2020 Копирайт изображения EPA
Image caption Кайт-серфінгист вирішив скористатися вітром на річці Везер, що на півночі Німеччини
A partially collapsed building in Brussels 9 February 2020 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Сильний вітер пошкодив частину житлового будинку у Брюсселі
Debris is spread across a road near a partially collapsed building in Brussels, 9 February 2020 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Уламки впали на дорогу
Passengers look at display boards and try to get delay information from German railway company Deutsche Bahn (DB) employees during a passing nationwide storm, at Cologne central railway station, Germany, 9 February 2020 Копирайт изображения EPA
Image caption Пасажири намагаються отримати інформацію про затримку потягів від співробітників німецької залізниці на центральному вокзалі Кельна
Part of the Bridge House Guest House and Sonia's Bistro in Hawick, Scotland, collapsed into the fast-flowing River Teviot as Storm Ciara battered the UK with high winds and heavy rain, 9 February 2020 Копирайт изображения PA Media
Image caption У Хавіку, Шотландія, після потужних злив обвалилася частина будівлі, в якій розміщений популярний ресторан
Waves crash into the wall at Porthleven in Cornwall, as Storm Ciara pummels the British coastline, 9 February 2020 Копирайт изображения PA Media
Image caption Хвилі у Корнуоллі, Британія
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