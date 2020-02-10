Ураган Кіара лютує у Європі: фото

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Потужна буря призвела до сильних опадів у країнах Західної та Північної Європи. Вони супроводжуються сильним вітром швидкістю 150 км/год.
Ураган "Кіара", відомий також як "Сабіне" в Німеччині та Швейцарії та "Ельза" - у Норвегії, спричинив скасування сотень рейсів і зупинку потягів у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах та Великій Британії.
Доступ до парків та узбережжя подекуди обмежили, автомобілістів просять бути уважними, оскільки можливі подальші проблеми для авторуху.
У понеділок у частині департаментів північної Франції влада оголосила "помаранчеве" штормове попередження - друге за рівнем небезпеки. Тисячі будинків у французькій Бретані залишилися без світла.