Протеже Меркель відмовилася від боротьби за посаду канцлерки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вважали, що 2021 року саме Аннегрет Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель на посаді канцлерки Німеччини

Лідерка правлячої в Німеччині партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер йде зі своєї посади. Вона також не висуватиме кандидатуру на посаду канцлерки, отже не буде наступницею Ангели Меркель.

Крамп-Карренбауер обрали лідеркою ХДС у грудні 2018 року, вона була протеже Ангели Меркель, дотримувалася схожих політичних поглядів. Передбачали, що саме вона стане новою канцлеркою Німеччини в 2021 році.

ХДС зазнав критики через непереконливі результати на місцевих виборах, які відбулися в Тюрингії у жовтні 2019 року. Партія зайняла лише третє місце.

Минулого тижня деякі представники ХДС в Тюрингії об'єднали голоси з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини", аби обрати очільником уряду цієї федеральної землі ліберала Томаса Кеммеріха з Вільної демократичної партії.

Кеммеріх пробув на своїй посаді лише день. Він привернув увагу не тільки політичним скандалом навколо його обрання, але й тим, що може отримати 93 тисячі євро зарплати та різноманітних виплат лише за день роботи.

Головні німецькі партії гребують співпрацювати з ультраправими. Це перший випадок, коли перемозі нового прем'єра посприяла "Альтернатива для Німеччини".

Крамп-Карренбауер заявила, що більше не хоче очолювати партію. Це рішення вона ухвалила після зустрічі з керівництвом ХДС.

Як повідомляє AFP, посилаючись на джерела, на тій зустрічі вона звинуватила деяких представників партії у зв'язках з ультраправими та ультралівими.

Очікується, що вона залишиться на своєму посту, доки партія не визначить нового лідера влітку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аннегрет Крамп-Карренбауер поділяла політичні погляди Ангели Меркель

Перед тим як очолити ХДС, 57-річна Крамп-Карренбауер була очільницею уряду німецької землі Саар, протягом року до призначення обіймала посаду генерального секретаря, тобто голови апарату ХДС.

У 2018 році у своєму першому зверненні на чолі ХДС Крамп-Карренбауер закликала до партійної єдності.

Меркель у своїй прощальній промові тоді привітала Крам-Карренбауер з успіхом на виборах 2017 року у землі Саар, давши зрозуміти, що бачить її як свою наступницю на посаді канцлерки.

Німеччину чекає політична турбулентність

Дженні Гілл, кореспондентка BBC News у Берліні

Після низки грубих помилок, Аннегрет Крамп-Карренбауер врешті-решт пішла у відставку через її нездатність контролювати свою партію та її ставлення до ультраправих у колишній східній Німеччині.

Як і інші основні партії, ХДС досі не знайшла формули для того, щоб виграти серед виборців, який заманює ксенофобський націоналізм "Альтернативи для Німеччини" - особливо гострим у землі Тюрингія, де Альтернатива для Німеччини отримала більш ніж удвічі більше голосів на земельних виборах минулого року, що призвело до складнощів із формуванням уряду в цій землі.

Цей епізод зірвав надії канцлерки Меркель на плавний перехід влади, коли вона піде у відставку наступного року. Увага тепер прикута до жменьки чоловіків, які намагаються досягти її успіху - принаймні троє з них, швидше за все, спрямують ХДС вправо від центру.

І все це відбувається на тлі того, що німецькі зелені в опитуваннях дедалі більше наближаються до позиції першої партії країни.

Німецьку політику очікують кілька неспокійних місяців. Не в останню чергу тому, що те, що почалося як регіональні вибори, продемонструвало здатність німецьких ультраправих викликати політичний хаос на найвищому рівні.

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