Турецькі військові гинуть від обстрілів армії Асада. Сирія і Туреччина на межі війни?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туреччина надсилає масовані підкріплення для бойових дій у Сирії

П'ять турецьких військових загинули внаслідок обстрілу з боку сирійської урядової армії в сирійській провінції Ідліб. Туреччина втрачає військових в Сирії другий тиждень поспіль - минулого понеділка жертвами обстрілу з боку сирійських військових стали вісім турецьких військовослужбовців.

Міністерство оборони Туреччини повідомило в понеділок, що внаслідок обстрілу спостережного поста в північній частині Сирії в провінції Ідліб загинули п'ять турецьких військовослужбовців, повідомляє телекомпанія "Аль-Арабія".

Ще п'ять військових поранені внаслідок обстрілу з боку сирійської армії, повідомляє турецький телеканал NTV. Повідомляється, що під обстріл з важкої артилерії потрапив пост в районі аеропорту Тафтаназ на сході провінції Ідліб.

За даними Міноборони Туреччини, турецькі підрозділи відповіли "агресивним вогнем" по сирійських військових цілях, внаслідок чого начебто загинули понад 100 військових армії Башара Асада. Втім, підтвердження цієї інформації з боку Сирії та незалежних джерел немає.

Це друга атака сирійських урядових сил за тиждень, яка призвела до загибелі турецьких військових у провінції Ідліб, більшу частину якої утримують сирійські повстанці.

З кінця минулого року армія Башара Асада розвиває наступ на цю провінцію.

Президент Реджеп Таїп Ердоган 5 лютого заявив, що до кінця лютого війська Асада мають відступити за лінію з 12 турецьких спостережних постів. Інакше він погрожує почати наступ в цьому районі.

Ці пости створили відповідно до угоди 2017 року між Росією, Туреччиною та Іраном.

Копирайт изображения AFP Image caption Туреччина відправила до провінції Ідліб підкріплення для посилення спостережних постів

З початку місяця турецькі військові активізували розгортання техніки і військових для зміцнення постів в Ідлібі.

МЗС Росії минулого тижня повідомив про загибель російських та турецьких військових фахівців. ЗМІ до цього повідомляли про загибель на початку лютого чотирьох офіцерів центру спеціального призначення ФСБ в Сирії.

Минулої п'ятниці війська Башара Асада зайняли частину міста Саракіб в Ідлібі. Воно має стратегічне значення, оскільки розташоване на перетині двох основних автомагістралей, одна з яких пов'язує Дамаск з північчю країни, а друга - захід країни зі сходом.

Тоді ж з'явилися повідомлення про те, що колона турецької військової техніки прибула в Ідліб.

Копирайт изображения AFP Image caption Бійці сирійських урядових військ розширюють наступ у провінції Ідліб. Президент Туреччини погрожує відкинути їх

У суботу в Анкарі відбулися російсько-турецькі перемовини, обговорювали й долю спостережних пунктів турецької армії в провінції Ідліб.

Раніше Ердоган називав ситуацію в Ідлібі неприйнятною і звинувачував Росію в потуранні сирійському режиму.

Провінція Ідліб вважається останнім оплотом повстанців. Туреччина і Росія, ключовий союзник сирійського президента Башара Асада, у 2018 році підписали угоду про демілітаризовану зону в Ідлібі. Умови угоди неодноразово порушувалися.

Ердоган раніше звинуватив Росію в порушенні угод щодо деескалації бойових дій в цьому регіоні.

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