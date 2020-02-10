Рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу. Випуск новин

  • 10 лютого 2020

У випуску новин 10 лютого:

  • Що відбувається у Китаї, де люди мають повертатися на роботу після свят.
  • Як вберегтися від вірусів простим способом - ретельно мити руки з милом.
  • Шторм Кіра вирує у Великій Британії та Європі. Якої шкоди він завдав і чого ще чекати?
  • Справжні паразити без Оскарів. В яких умовах півдкенні корейці живуть у підвалах?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!

Також на цю тему