Рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу. Випуск новин
- 10 лютого 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У випуску новин 10 лютого:
- Що відбувається у Китаї, де люди мають повертатися на роботу після свят.
- Як вберегтися від вірусів простим способом - ретельно мити руки з милом.
- Шторм Кіра вирує у Великій Британії та Європі. Якої шкоди він завдав і чого ще чекати?
- Справжні паразити без Оскарів. В яких умовах півдкенні корейці живуть у підвалах?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!