Рекордна кількість смертей від коронавірусу за добу. Випуск новин

У випуску новин 10 лютого:

Що відбувається у Китаї, де люди мають повертатися на роботу після свят.

Як вберегтися від вірусів простим способом - ретельно мити руки з милом.

Шторм Кіра вирує у Великій Британії та Європі. Якої шкоди він завдав і чого ще чекати?

Справжні паразити без Оскарів. В яких умовах півдкенні корейці живуть у підвалах?

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