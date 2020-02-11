Копирайт изображения Уніан Image caption Андрій Богдан пропрацював на чолі Офісу президента майже 9 місяців

Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Богдана, а іншим указом призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.

Богдан займав цю посаду з 21 травня 2019 року. Президент призначив його одразу після інавгурації.

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Напередодні українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про конфлікт в Офісі президента через який Богдан, ймовірно, і мав піти у відставку.

Хто такий Андрій Єрмак

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Єрмак був помічником Зеленського і відповідав за зовнішню політику

48-річний Андрій Єрмак - випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, працював адвокатом та кінопродюсером. Є засновником Garnet International Media Group.

21 травня 2019 року Володимир Зеленський призначив його помічником. На цій посаді він займався зовнішньою політикою, зокрема, брав участь у підготовці перемовин у нормандському форматі.

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