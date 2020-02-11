Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента. Його очолить Єрмак
Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Богдана, а іншим указом призначив на цю посаду свого помічника Андрія Єрмака.
Богдан займав цю посаду з 21 травня 2019 року. Президент призначив його одразу після інавгурації.
Напередодні українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про конфлікт в Офісі президента через який Богдан, ймовірно, і мав піти у відставку.
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Хто такий Андрій Єрмак
48-річний Андрій Єрмак - випускник Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, працював адвокатом та кінопродюсером. Є засновником Garnet International Media Group.
21 травня 2019 року Володимир Зеленський призначив його помічником. На цій посаді він займався зовнішньою політикою, зокрема, брав участь у підготовці перемовин у нормандському форматі.
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