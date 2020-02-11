Коронавірус у Китаї: більше тисячі загиблих

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Після того, як кількість загиблих від коронавірусу перевищила тисячу людей, Китай відсторонив кількох високопоставлених чиновників.

Причиною відставок називають те, як чиновники реагували на ситуацію зі спалахом.

Партійний секретар комісії з питань охорони здоров'я провінції Хубей і голова комісії були серед тих, хто втратив свої місця.

Заступника директора місцевого "Червоного хреста" також звільнили через "невиконання службових обов'язків".

У понеділок 103 людини померли від коронавірусу у провінції Хубей. Це рекордна кількість жертв. В цілому у країні загинули 1 016 людей.

Проте кількість нових інфікованих у Китаї знизилась на 20% у порівнянні з попереднім днем - із 3 062 до 2 478. Саме стільки людей підхоплюють вірус за один день в Китаї.

За даними державних ЗМІ, під час спалаху в Хубей та інших провінціях провели сотні звільнень та розслідувань.

Але відсторонення не завжди означає, що людину остаточно звільнять. Це також може означати пониження по службі.

Окрім відсторонення від посади, чиновників може покарати компартія.

Наприклад, заступнику голови Червоного Хреста Чжан Ціну висунули "серйозне внутрішньопартійне попередження", повідомляють державні ЗМІ.

Протягом останніх днів владу Китаю все частіше критикують через те, як вона розв'язує проблему з вірусом.

Смерть лікаря, який попереджав про новий вірус, і заклики якого влада намагалася придушити, викликала вибух гніву у Китаї.

Пекін направив представників свого найвищого антикорупційного агентства до провінції Хубей для розслідування ситуації довкола доктора Лі.

Копирайт изображения EPA Image caption Лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок зустрівся з лікарями у Пекіні. Зараз він рідко з'являється на публіці

Що ще відбувається в Китаї?

Зараз у Китаї є понад 42 200 підтверджених випадків коронавіруса. Смертність від нього оцінюють на рівні 3%.

31 тисяча хворих - у провінції Хубей, який є епіцентром вірусу і звідки мають незабаром евакуювати українців.

Станом на понеділок, в Хубеї померли від цієї хвороби 974 людини.

Три чверті жертв коронавірусу - з міста Ухань, столиці провінції.

11-мільйоне місто вже тижнями живе у режимі строгої ізоляції.

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