Коронавірус: коли і як вивезуть українців з Уханя

Копирайт изображения ANTHONY WALLACE Image caption Влада обціяє евакуацію за жорстких заходів безпеки. На фото - людина у костюмі біологічного захисту у Гонконзі

Запланованої на вівторок, 11 лютого, евакуації українців з Уханя не буде.

З епіцентру коронавірусу близько 50 людей не забирають через те, що Україна поки що не готова їх прийняти і організувати карантин.

Олександра Волкова, яка живе у заблокованому Ухані, обурюється, чому підготовку до евакуації почали так пізно.

Тим часом МОЗ перевіряє стан п'яти українців з підозрою на коронавірус. Мова йде про трьох людей, які повернулися з Китаю і звернулися по медичну допомогу, а також про двох, які були з ними в контакті.

Коли вивезуть людей?

За даними влади, у провінції Хубей зараз близько 100 українців. МОЗ каже, що попередньо погодилися виїхати 50.

Напередодні посольство України у Китаї оголосило, що евакуація може відбутися 11 лютого.

Проте зранку у вівторок міністерка здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що точної дати рейсу немає.

Вивозити людей почнуть тільки тоді, коли у країні все буде готове, щоб їх прийняти і організувати карантин.

"Поспіх може бути дуже небезпечний", - вважає міністерка.

Копирайт изображения Zhang Peng Getty Image caption У Китаї дезінфікують вулиці

Необхідно підготувати всі умови, щоб вірус, якщо його таки привезуть, не поширився далі.

"Коли будуть висновки епідеміологів, фахівців, що заклад (для карантину - Ред.) - готовий і безпечний, тільки тоді ми визначимо його як місце евакуації. Як тільки ці заклади будуть готови, ми почнемо евакуацію", - сказала на брифінгу Скалецька.

"Особи, які погоджуються на евакуацію, мають бути готові до закритого режиму", - сказала вона.

Для цього всі мають підписати форми інформованої згоди. Якщо хтось відмовиться підписувати, його не візьмуть на борт.

Як буде проходити евакуація?

Напередодні, 10 лютого, український борт, який має відправитися за людьми до провінції Хубей, отримав право сідати у Китаї.

Як розповів в.о директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, у цьому літаку потім замінять повітряні фільтри.

"Уся техніка, усе обладнання, яке буде використано для цього процесу, пройде дезінфекцію в посиленому режимі, вже через 3-4 години такий транспортний засіб або літак можна використовувати без будь-яких ризиків", - сказав пан Кузін.

У складі екіпажу буде бригада медиків. Планується, що під час евакуації з Китаю персонал літака використає одноразові костюми для біологічного захисту. Всі евакуйовані будуть у масках.

Після прильоту з Китаю українці не будуть заходити у термінал, всі перевірки митники проведуть на відкритому повітрі, розповіла пані Скалецька.

Після цього людей відразу посадять в автобус і відвезуть до місця карантину.

Водіїв автобуса, обслуговуючий персонал з літака також відправлять на карантин.

Пресу допускати до цього процесу не будуть.

Копирайт изображения BARCROFT MEDIA GETTY

Де розмістять людей?

Всі, хто прилетить, мусять провести два тижні на карантині, які ще визначають. Напередодні у МОЗ говорили, що це будуть заклади "санаторно-курортного типу", можливий регіон - Київська область.

У будівлях, де мають розмістити українців, зараз перевіряють вентиляцію, каналізацію, охорону.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

Під час карантину люди мають бути під наглядом у спеціальних закритих боксах.

"Ми продумуємо, як буде забезпечувати харчування, щоб якомога менше персоналу було залучено", - розповіла Зоряна Скалецька.

За її словами, в Україні вистачає масок для захисту, також очікується на прибуття ще 1,5 тисячі тест-систем для визначення вірусу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!