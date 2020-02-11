Були контакти з хворим на коронавірус? Відповість мобільний додаток

Копирайт изображения Getty Images

У Китаї запустили мобільний додаток, який дозволяє користувачам перевірити, чи могли вони контактувати з хворим на коронавірус у транспорті чи лікарні.

"Детектор близьких контактів" показує користувачеві, чи був він поблизу людини, яка має підтверджений діагноз або ж підозру на коронавірус.

Людям, щодо яких цей ризик підтверджується, рекомендують залишатися вдома і повідомити місцеві органи охорони здоров'я.

Оглядачі кажуть, що технологія проливає світло на те, як китайська влада стежить за населенням країни.

Щоб зробити запит щодо своїх контактів із хворими, користувач має відсканувати QR-код на свій смартфон із використанням платіжних сервісів на кшталт Alipay або платформи WeChat.

Після завантаження на певний мобільний користувачів просять ввести ім'я чи номер посвідчення особи. Кожен зареєстрований номер телефону можна використати для перевірки не більше трьох посвідчень.

Додаток є спільною розробкою китайського уряду та China Electronics Technology Group Corporation.

Згідно із повідомленням державної агенції Сіньхуа, він з'єднаний із базою даних органів охорони здоров'я та управління транспортом.

Відомо, що рівень контролю китайської влади за населенням країни є досить високим, але, вважають експерти, цього разу новий інструмент спостереження не викличе невдоволення в країні.

Image caption Так виглядає додаток для виявлення "близьких контактів" із хворими на коронавірус

Китайський уряд визначає "близький контакт" як перебування поруч без засобів захисту із людиною, діагноз якою вже підтверджено, або є підозри на зараження коронавірусом, навіть якщо на час контакту у цієї людини не було зовнішніх симптомів.

"Близькі контакти" це:

люди, які працюють, навчаються чи живуть разом,

лікарі, медперсонал, члени родин та інші, хто контактував із пацієнтами або тими, хто про них піклується,

пасажири та члени екіпажу літаків, поїздів та інших видів транспорту, яким користувався хворий на коронавірус.

Наприклад, якщо ви сиділи у трьох рядах від інфікованої особи у літаку. Або коли ідеться про поїзд із загальною системою кондиціонування повітря.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!