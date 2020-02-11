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Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс та його дружина Отем оголосили про розлучення.

У їхній заяві сказано, що це рішення - "найкращий варіант для їхніх двох дітей та дружби, що триває".

Пара підтвердила, що живе окремо і спільно опікуватиметься двома доньками - дев'ятирічною Саванною та семирічною Айлою.

Обидві їхні родини "засмучені", але "повністю підтримують" рішення спільно виховувати дітей, сказано в заяві.

Королеві та іншим членам королівської родини повідомили про цей крок торік.

42-річний пан Філліпс - син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса.

Він - найстарший онук королеви та герцога Единбурзького.

"Пітер і Отем попросили про приватність і співчуття до дітей, у той час як родина продовжує адаптуватися до змін".

Пан Філліпс зустрівся з канадійкою Отем Келлі у 2003 році в Монреалі на перегонах Гран-прі Канади. Вона була консультантом із менеджменту.

Копирайт изображения PA Wire Image caption Пара одружилася в каплиці святого Георгія, що у Віндзорському замку, в 2008 році

Перед одруженням пані Філліпс відмовилася від своєї католицької віри.

Це дозволило її чоловіку залишитися в черзі на королівський престол.

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Image caption Королівська родина

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