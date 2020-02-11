Пітер Філліпс: онук королеви Єлизавети розлучається
Онук королеви Єлизавети Пітер Філліпс та його дружина Отем оголосили про розлучення.
У їхній заяві сказано, що це рішення - "найкращий варіант для їхніх двох дітей та дружби, що триває".
Пара підтвердила, що живе окремо і спільно опікуватиметься двома доньками - дев'ятирічною Саванною та семирічною Айлою.
Обидві їхні родини "засмучені", але "повністю підтримують" рішення спільно виховувати дітей, сказано в заяві.
Королеві та іншим членам королівської родини повідомили про цей крок торік.
42-річний пан Філліпс - син принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса.
Він - найстарший онук королеви та герцога Единбурзького.
"Пітер і Отем попросили про приватність і співчуття до дітей, у той час як родина продовжує адаптуватися до змін".
Пан Філліпс зустрівся з канадійкою Отем Келлі у 2003 році в Монреалі на перегонах Гран-прі Канади. Вона була консультантом із менеджменту.
Перед одруженням пані Філліпс відмовилася від своєї католицької віри.
Це дозволило її чоловіку залишитися в черзі на королівський престол.
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