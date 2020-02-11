"Жнець смерті": у Канаді знайшли невідомий вид тиранозаврів

Копирайт изображения University of Calgary via Getty Images Image caption Назва тиранозавра - Thanatotheristes degrootorum - перекладається як "жнець смерті"

Вчені знайшли скам'янілі рештки невідомого раніше виду тиранозаврів, що жив 80 млн років тому на території сучасної Північної Америки.

Ці динозаври існували у Крейдовий період (145-66 млн років тому) і тепер вважаються найдавнішими тиранозаврами у Північній Америці.

Знахідка, за словами дослідників, дозволяє краще зрозуміти еволюцію тиранозаврів.

Знайдений тиранозавр був майже 2,5 метри заввишки й виглядав досить страхітливо.

Як і в інших хижих родичів, у нього була довга морда, характерні виступи на черепі, а також схожі на ножі для стейку зуби довжиною 7 см.

Назва тиранозавра - Thanatotheristes degrootorum - перекладається з грецької як "жнець смерті".

"Ми обрали ім'я, яке означає, що цей тиранозавр був єдиним відомим великим альфа-хижаком у ті часи в Канаді, жнець смерті", - пояснює Дарла Зеленіцьки, професор палеобіології з канадського університету Калгарі та співкерівниця досліджень.

"А його прізвиськом було "Танатос", - додає вона.

Танатос - божество-уособлення смерті у грецькій міфології.

Фрагменти черепа "Танатоса"-динозавра знайшов фермер і палеонтолог-аматор Джон Де Гроот у 2010 році під час подорожі біля селища Хейс на півдні штату Альберта.

"Щелепа була абсолютно приголомшливою знахідкою", - розповідав він тоді.

"Ми одразу зрозуміли, що це щось особливе, адже були чітко помітні скам'янілі зуби", - додавав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тиранозаври були на вершині харчового ланцюга протягом мільйонів років, однак самих цих динозаврів було небагато - багато не прохарчувалися б

Тиранозаври були домінуючими наземними хижаками впродовж мільйонів років до зникнення динозаврів 65 млн років тому.

У часи пізньої Крейди, близько 80 млн років тому, тиранозаври у Північній Америці досягли величезних розмірів, однак їхніх скам'янілих решток знайдено не так і багато.

Зараз вчені сподіваються, що нова знахідка дозволить їм заповнити наукові прогалини в історії цих хижаків.

"Видів тиранозаврових було мало", - відзначає професор Зеленіцьки.

"Через саму природу харчових ланцюгів ці великі альфа-хижаки були рідкісними у порівнянні з травоїдними динозаврами", - пояснює вона.

Рештки іншого виду тиранозаврів, які жили на території сучасної Канади, - дасплетозавра - знайшли у 1970 році.

Дослідження про "Женця смерті" було опубліковане минулого місяця у науковому журналі Cretaceous Research, який фокусується на вивченні Крейдового періоду.

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