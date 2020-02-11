Єрмак замість Богдана: чому Зеленський змінив керівника Офісу президента? Випуск новин.

У випуску:

Новий голова Офісу президента: Єрмак замість Богдана

Українці на карантині в Китаї: коли їх повернуть додому?

Хто кине виклик Трампу: у США визначають кандидатів у президенти.

Бабуся-хіпстерка: як стати Інстаграм-зіркою на пенсії.

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