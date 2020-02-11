Єрмак замість Богдана: чому Зеленський змінив керівника Офісу президента? Випуск новин.
- 11 лютого 2020
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У випуску:
- Новий голова Офісу президента: Єрмак замість Богдана
- Українці на карантині в Китаї: коли їх повернуть додому?
- Хто кине виклик Трампу: у США визначають кандидатів у президенти.
- Бабуся-хіпстерка: як стати Інстаграм-зіркою на пенсії.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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