Єрмак замість Богдана: чому Зеленський змінив керівника Офісу президента? Випуск новин.

  • 11 лютого 2020

У випуску:

  • Новий голова Офісу президента: Єрмак замість Богдана
  • Українці на карантині в Китаї: коли їх повернуть додому?
  • Хто кине виклик Трампу: у США визначають кандидатів у президенти.
  • Бабуся-хіпстерка: як стати Інстаграм-зіркою на пенсії.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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