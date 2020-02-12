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Харків'янин Семен Новіков отримав золото на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, що проходив в Італії.

У півфіналі він переміг росіянина Олександра Комарова з рахунком 6:3, а в фіналі здолав угорця Віктора Льорінца.

Українець виступав у ваговій категорії до 87 кг.

Це перша "доросла" нагорода спортсмена. До цього 23-річний українець вже двічі отримував титул чемпіона світу серед молоді.

Семену Новікову доводиться рахуватися із "внутрішньою конкуренцією" - чемпіоном світу та Європи Жаном Беленюком. Проте депутат і спортсмен цього разу не брав участь у змаганнях в Римі, оскільки готується до Олімпіади.

Тепер Семен Новіков каже, що хоче позмагатися і за олімпійський титул.

"Він (Жан Беленюк - Ред.) найсильніший суперник у моїй країні. Я хотів би перемогти його, бо це конкурентний спорт", - наводить слова Семена Новікова сайт United World Wrestling.

"Бронзу" на чемпіонаті у Римі також здобули українці Ленур Теміров та Микола Кучмій.

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