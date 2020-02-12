Праймеріз у США: перемога соціаліста Сандерса і провал знавця України Байдена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Берні Сандерс (ліворуч) наразі лідирує серед демократів, які намагаються стати суперником Трампа на президентських виборах. Натомість Джо Байдену праймеріз зіпсували настрій

Найбільше голосів під час перших праймеріз Демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир здобув представник лівого крила демократів сенатор Берні Сандерс. Він називає себе "демократичним соціалістом" і отримав 26% голосів виборців-демократів.

Джо Байден, якого вважали найпотужнішим кандидатом від демократів на майбутніх президентських виборах у США, із великим відставанням від інших кандидатів програв.

77-річний колишній віцепрезидент опинився лише на п'ятому місці з 8,4% голосів.

На праймеріз та кокусах (зібраннях прихильників партії), які триватимуть з лютого до червня, демократи визначаються з потенційним суперником Дональда Трампа на виборах президента США. Вони також обирають делегатів на національну конвенцію Демократичної партії, яка у липні має офіційно обрати кандидата партії на виборах.

Успіх на праймеріз в Нью-Гемпширі вважають важливим індикатором для подальшого успіху кандидата.

Втім, 1992 року Білл Клінтон програв праймеріз у цьому штаті, що не завадило йому стати кандидатом демократів на виборах, а потім і президентом США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "демократичного соціаліста" Берні Сандерса є підстави для гарного настрою - він поки лідирує у передвиборчих перегонах серед демократів. Він вже вдруге бореться за номінацію від демократів на виборах - 2016 року на праймеріз він трохи поступився Гілларі Клінтон

Берні Сандерс назвав ніч голосування "початком кінця" президента Трампа.

Як зазначає кореспондент BBC у Північній Америці Ентоні Цурхер, Джо Байден - єдиний кандидат від демократів, який, за даними загальнонаціональних опитувань, випереджає Берні Сандерса.

3 лютого в штаті Айова відбулося перше попереднє голосування у формі "кокусів", і в демократів виникли проблеми з підрахунком голосів через "технічні причини" - ймовірно, через проблеми з роботою додатку, який мав інформувати про результати на дільницях.

На відміну від Айови, в Нью-Гемпширі відбувалися традиційні праймеріз, під час яких виборці голосують, заповнюючи бюлетені, а підрахунок веде не партія, а державні органи.

Проте обидва штати є переважно аграрними і "білими", тож не представляють більшість електорату демократів. Саме ці аргументи, очевидно, використовують нині представники штабу Джо Байдена у розмовах із стурбованими донорами.

Буттіджидж і Клобушар відбирають в Байдена ліберальних виборців

Наразі у боротьбі за можливість бути кандидатом демократів визначилися два лідери - 78-річний "демократичний соціаліст" Берні Сандерс і представник ліберального, поміркованого крила партії 38-річний ексмер міста Саут-Бенд Піт Буттіджидж.

На праймеріз в "Гранітному штаті" (Нью-Гемпшірі) Берні Сандерс отримав 26% голосів, Піт Буттіджидж - 24,4%.

Минулого тижня Буттіджидж трохи випередив Сандерса на кокусах в "Кукурудзяному штаті"(Айові) - 26,2% проти 26.1% - і став сенсацією передвиборчої кампанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Піт Буттіджидж поки є основним суперником Берні Сандерса і значно випереджає Джо Байдена

Піт Буттіджидж - випускник Гарварда, ветеран Афганістану, поліглот, а також єдиний кандидат-відкритий гей на цих виборах, який до того ж наголошує, що є віруючим християнином.

Буттіджиджа прихильники називають "мер Піт". В них бувають труднощі з вимовою прізвища кандидата, яке він успадкував від батька-іммігранта з Мальти.

До початку передвиборчої кампанії 2019 року Піт Буттіджидж був маловідомим політиком. Своєю діяльністю на посаді мера міста Саут-Бенд в штаті Індіана він викликав увагу хіба що у політичних журналістів.

Втім, серед ідей молодого політика про відповідальний, "демократичний капіталізм" знайшлися прихильники у бізнес-середовищі, а ораторський талант дозволив завоювати чимало прихильників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенаторка Емі Клобушар, яка дотримується центристських поглядів, також відбирає виборців у Байдена

Саме Буттіджидж та ще одна кандидатка демократів - 59-річна сенаторка Емі Клобушар - обійшли Джо Байдена на праймеріз в Нью-Гемпшірі, завоювавши симпатії ліберальних, поміркованих демократів, на яких розраховував і Байден. Пані Клобушар зайняла третє місце з 19,7% голосів.

Після праймеріз у Нью-Гемпширі кількість претендентів на висування на виборах серед демократів скоротилася з 11 до 9 - двоє кандидатів вийшли з перегонів.

Чи це початок кінця для Байдена і чому це цікаво Україні?

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Впродовж місяців відтоді, як у квітні 2019 року Джо Байден оголосив про плани взяти участь у президентських перегонах, його вважали фаворитом, адже національні опитування давали йому до 41% підтримки.

На час голосування в Айові, де він отримав лише четверте місце, національні опитування давали йому вже лише 20%, і саме в цей час Берні Сандерс вперше випередив його.

Джо Байден має потужну підтримку серед афроамериканців, які складають дві третини електорату демократів у південних штатах так званого "Біблійного поясу".

В адміністрації президента Барака Обами Джо Байден фактично відповідав за український напрямок зовнішньої політики США. За цей час він здійснив кілька візитів до України.

Саме вимогу Байдена до української влади звільнити Шокіна та роботу його сина Хантера Байдена в наглядовій раді української газовидобувної компанії Burisma намагалися використати у передвиборчій кампанії адвокат Трампа Руді Джуліані та його команда.

Телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, де президент США згадував цю тему, призвела до початку розслідування в рамках імпічменту в американському Конгресі. 5 лютого Сенат виправдав президента США за цією справою.

У своїй зовнішньополітичній програмі перед праймеріз Джо Байден оголосив, що бажає зробити Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики США.

Що далі?

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Далі, 22 лютого, пройдуть кокуси у Неваді, а 29 лютого відбудуться праймеріз у Південній Кароліні.

Вони мають показати настрої серед більш неоднорідного електорату на відміну від Айови та Нью-Гемпшира. У Неваді є багато виборців латиноамериканського походження, а в Південній Кароліні - багато афроамериканців.

У так званий "супервівторок", 3 березня, голосування має відбутися у 15 штатах та територіях.

Остаточного кандидата для участі у президентських виборах має бути оголошено на конвенції (з'їзді) Демократичної партії у Мілуокі, штат Вісконсин, у липні цього року.

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