Арахамія вибачився за "воду в Крим в обмін на Донбас"

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Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що він погодився б на компроміс щодо Криму, якби Росія відвела свої війська з Донбасу. Згодом він вибачився за таку заяву.

Ці слова одного з провідних членів команди Володимира Зеленського збурили український політикум. Представники Меджлісу кримськотатарського народу назвали це "здачею народу".

Спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що жодних перемовин про це Україна не веде.

Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак своєю чергою сказав, що не спілкувався з Арахамією щодо його заяви.

Тиждень тому про неможливість подачі води у Крим заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич. Останніми тижнями з півострова надходить все більше повідомлень про нестачу води.

До 2014 року значну частину води до Криму подавали з Дніпра через Північно-Кримський канал, проте після анексії Україна перекрила його.

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Росія ініціювала перемовини про воду.

12 серпня постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов сказав, що російська влада півострова хоче звернутися до керівництва РФ з проханням про переговорний процес з Україною щодо пропуску на півострів вод Дніпра.

Наприкінці січня у Давосі Давид Арахамія зробив гучну заяву, що Україна може припинити гармонізувати законодавство з ЄС згідно з Угодою про асоціацію. Вона також викликала політичний скандал в Україні.

Не так зрозуміли

Пан Арахамія написав, що на засіданні фракції ніколи не піднімалось питання води для Криму. Ідею про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу озвучив ведучий в ефірі, не він сам, а політик просто висловив свою особисту думку.

"Хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною", - написав політик.

На його думку, за таким нібито простим питанням як вода стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст, а тому за 30 секунд ефіру це пояснити було складно.

Вода в Крим в обмін на Донбас?

Під час ефіру на телеканалі "Прямий" ведучий Матвій Ганапольський запитав у Давида Арахамії, чи піде Україна на поступки Путіну, якщо той зажадає подати воду в Крим в обмін на поступки щодо Донбасу.

"Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом.... Я б на таке пішов. Водою в Криму так чи інакше користуватимуться громадяни України", - заявив пан Арахамія.

Ведучий уточнив, які це мають бути поступки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перекритий Північно-Кримський канал

"Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - додав пан Арахамія.

На цю заяву майже одразу відреагував керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Меджліс займає принципову позицію про неможливість постачання природніх ресурсів до Криму до повернення його Україні. Хоча самі кримські татари також страждають від нестачі води.

У коментарі UA.Першому пан Чубаров нагадав, що вода з каналу потрібна Росії для розвитку півострова як військового форпосту, будівництва військових комунікацій та розвитку сільського господарства.

"Якісь "арахамії" будуть торгувати нашою територією? Якщо хтось в державі припускає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч", - вважає пан Чубаров.

А намір подати воду в обмін на щось він вважає "продажем".

"Ми ніколи не припускаємо того, що держава може нас продати за воду… Будь-які комбінації щодо Донецька, а замість цього ми пускаємо воду - цього не можна робити".

Представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич запевняв, що Україна не планує відновлювати постачання води в анексований Крим.

"У зв'язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов'язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомив тоді чиновник.

Слова Арахамії вже прокоментував Андрій Єрмак, який відповідає за перемовини з Росією.

"Що стосується заяви Арахамії, вчора був важкий день. Мав змогу прочитати заяву в інтернеті, сподіваюсь, побачу Давида і спитаю, що він мав на увазі.", - ухилився від відповіді Єрмак.

При цьому він уточнив, що ще не спілкувався зі своїм російським візаві Дмитром Козаком.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Давид Арахамія виступав за постачання води в Крим

Спікер парламенту Дмитро Разумков стверджує, що Україна жодних перемовин щодо води в Крим не веде.

"Наскільки мені відомо, перемовин з РФ та так званими представниками тимчасово окупованих територій і, тим більше Криму, не ведуть. Говорити про це гіпотетично буде некоректно", - повідомив Дмитро Разумков.

Втрата Криму?

У мережі емоційно відреагували на слова Арахамії.

Політик Борислав Береза у Facebook написав, що подача води до Криму назавжди позбавить Україну шансів повернути півострів.

"Подавши воду в Крим, він ставить хрест на поверненні анексованого півострова та реалізує одну з цілей Путіна. Спочатку він каже, що не треба синхронізувати українське законодавство з європейським, а тепер ляпнув, про те, що можна і воду в Крим пустити. Путіну це подобається", - написав політик.

Письменник Андрій Курков пожартував у Facebook, що з таким успіхом можна дозволити російським військам охороняти Дніпро по всій довжині, щоб вода до Криму гарно доходила.

Колишній в'язень Ільмі Умеров, якого обміняли та повернули з ув'язнення в Криму до України, запитав у Давида Арахамії, як і з ким підпишуть договір про постачання води в Крим.

"Україна постачає воду в 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму", - написав пан Умеров.

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