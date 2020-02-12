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Тисячі людей підхопили новий челендж в інтернеті - фотографують свої мітли.

За умовами #broomchallenge люди з усього світу знімають і викладають у соцмережах фото своїх віників, які стоять вертикально без підтримки.

Багато учасників цитують NASA як джерело натхнення і публікують твердження про гравітаційний феномен як причину того, що віник може зберігати рівновагу без підтримки.

"NASA сьогодні повідомила, що це єдиний день, коли мітла може самостійно стояти через гравітаційний ефект", - написала у Twitter користувачка @mikaiylaaaaa. Її відео переглянули мільйони разів, тисячі інших користувачів спробували зробити так само.

Пропустити Twitter допис , автор: @mikaiylaaaaa Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) 10 лютого 2020 р.

Однак, схоже, космічне агентство не робило жодних публічних заяв про гравітаційний вплив Землі на мітли.

Віники, що можуть "стояти" без допомоги, попри твердження деяких користувачів соцмереж, не мають нічого спільного з парадом планет, повня або сила тяжіння.

То звідки взялася ця дезінформація?

Першим гештег #broomchallenge цього року використали у Мексиці близько 4 лютого, один з перших дописів з тегом NASA зробив користувач Twitter з Бразилії 8 лютого.

Вебсайт Snopes, який перевіряє факти, говорить, що #broomchallenge був популярним ще у лютому 2012 року, і є ще однією версією трюку з балансуванням яйця, який пояснювали весняним рівноденням.

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Під час рівнодення північний і південний полюси Землі не нахилені до Сонця або від нього, а це означає, що тривалість дня майже однакова у всіх точках Землі.

У березні 2012 року метеоролог CNN Чад Майерс пояснив, що можна врівноважити мітлу або яйце у будь-який час року, а не лише під час весняного рівнодення.

"Якщо ви триматимете яйце досить довго в одному положенні, жовток опаде на дно яйця, і це буде вашим центром ваги внизу", - пояснив він. Низьке розміщення центру ваги також дозволяє мітлі "стояти", пояснив метеоролог.

Фокус для вечірки

Бекі Сметарст, астрофізик з Оксфордського університету, розповіла BBC, що не може повірити, що в інтернеті поширюється така дезінформація.

"Це хороший фокус для вечірки, - каже вона про мітлу, яка сама стоїть. - Мітла внизу широка і під прямим кутом її можна врівноважити".

"Ми відчуваємо однакову силу тяжіння у будь-яку пору року, незалежно від того, чи це весняне рівнодення, чи ні, нахил Землі ніколи не стане причиною того, що якийсь предмет самостійно зберігає рівновагу певний час", - каже пані Сметарст.

За словами астрофізика, поширення дезінформації про віник і її "наукове" обґрунтування ще раз вказує на важливість перевіряти те, що ми читаємо.

Як прокоментував один користувач Twitter: "Ваша мітла може стояти самостійно у будь-який день року, а NASA не сказала, що сьогодні це було щось особливе".

Водночас метеоролог News 15 Коррі Сміт вирішив пожартувати. "Чи ви знаєте, що NASA твердить, що завдяки силі тяжіння завтра ви зможете стояти, використовуючи обидві ноги?" - написав він у Twiter.

На його думку, таке непорозуміння, челендж в соцмережах та маленький експеримент дозволяють згадати про фізику та центр тяжіння.