День Валентина - "язичницьке свято плідності": ПЦУ каже про міф дня закоханих

Копирайт изображения ПЦУ

Православна церква України розповіла, як ставиться до святкування Дня закоханих 14 лютого: насправді, кажуть там, святого Валентина не карали за вінчання молодят, а православні відзначають день цього святого у серпні.

Православна церква України закликала присвячувати кожен день "правдивій любові" до своїх ближніх замість того, щоб дарувати символічні матеріальні подарунки раз на рік.

ПЦУ також зауважила, що православні вшановують кількох святих з іменем Валентин, але святий, якого згадують 14 лютого - це, скоріше за все, Валентин Інтерманський.

Він жив в Італії в ІІІ столітті і його стратили в 269 році. Католики вшановують його 14 лютого, а православні - 12 серпня.

"Свято, яке заведено відзначати 14 лютого як день закоханих, насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина", - вказують у церкві.

Там наполягають, що, згідно з популярною легендою, святий Валентин вінчав закохані пари, попри заборону жорстокого імператора Клавдія II.

"Однак ця легенда містить значну помилку у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання", - пояснює церква.

Окрім того, Папа Римський канонізував святого Валентина 496 року й присвятив йому 14 лютого. У церкві припускають, що зробили це, щоб витіснити язичницьке святкування у Римі, яке "супроводжувалось жертвоприношеннями на честь плідності та материнства".

У ПЦУ вважають, що масова культура поєднала вшанування християнського святого із язичницькими мотивами, а згодом перетворила це на комерцію.

День закоханих - щорічне свято, яке припадає на 14 лютого. Назва походить від святого Валентина, якого згадує цього дня під час літургії Католицька церква.

В останні десятиліття свято стало надзвичайно популярним і в Україні. Люди вітають один одного, пишуть "валентинки" та дарують подарунки коханим.

Виникла ціла індустрія подарунків та всього, що пов'язане з цим днем.

В деяких країнах день святого Валентина отримав політичний відтінок вільнодумства. Його забороняли у Саудівській Аравії та Ірані. В деяких країнах фундаменталісти демонстративно спалюють "валентинки".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.