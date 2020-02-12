Міфи про коронавірус: де шукати правду? Випуск новин.

У випуску:

Міфи про коронавірус: що правда, а що - ні?

Майже девять років війни: у Сирії з новою силою спалахнули бої.

Купальні Сталіна: як виглядають покинуті радянські санаторії у Грузії.

Симпатяжки чи монстри: як потоваришувати із павуками?

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