Міфи про коронавірус: де шукати правду? Випуск новин.

  • 12 лютого 2020

У випуску:

  • Міфи про коронавірус: що правда, а що - ні?
  • Майже девять років війни: у Сирії з новою силою спалахнули бої.
  • Купальні Сталіна: як виглядають покинуті радянські санаторії у Грузії.
  • Симпатяжки чи монстри: як потоваришувати із павуками?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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