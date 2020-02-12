Міфи про коронавірус: де шукати правду? Випуск новин.
- 12 лютого 2020
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У випуску:
- Міфи про коронавірус: що правда, а що - ні?
- Майже девять років війни: у Сирії з новою силою спалахнули бої.
- Купальні Сталіна: як виглядають покинуті радянські санаторії у Грузії.
- Симпатяжки чи монстри: як потоваришувати із павуками?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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