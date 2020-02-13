Різке зростання кількості заражених коронавірусом. Чому це сталося

Копирайт изображения Getty Images Image caption Говорити про припинення епідемії поки що зарано, кажуть експерти

У ніч на четвер кількість кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 зросла майже на 15 тисяч.

Це відобразилося на глобальній карті моніторингу поширення захворювання, яку веде Центр системних досліджень Університету Джона Хопкінса.

Насправді ж таке різке збільшення кількості заражених викликане застосуванням нового методу діагностики.

Стрибок показників

Ще у середу вдень Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляла, що поширення коронавірусу COVID-19 сповільнилося: з 10 по 11 лютого китайська влада повідомила лише про дві тисячі нових випадків.

Але у ніч на 13-е лютого все змінилося.

З середи на четвер кількість хворих різко підскочила.

Повідомляють вже про понад 60 тисяч заражених станом на ранок четверга - тобто приблизно про 15 тисяч нових заражених за минулу добу.

Копирайт изображения gisanddata.maps.arcgis.com

Переважна більшість - у китайській провінції Хубей, що є епіцентром поширення вірусу.

Генеральный директор ВООЗ Тедрос Гебреісус ще у середу попереджав, що прогнозувати кінець епідемії зарано.

ВООЗ повідомляє, що вчені працюють зараз над чотирма різними вакцинами.

Тим часом коронавірус з'являється у нових містах.

У середу його вперше зафіксували в Лондоні. Вірус виявили у жінки, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому. Це вже дев'ятий випадок цієї хвороби у Великій Британії.

Новий метод діагностики

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вакцину вже розробляють, але це потребує часу

Різке зростання кількості заражених коронавірусом можна пов'язати з новим методом діагностики захворювання, який почали використовувати у провінції Хубей.

Цей метод враховує не лише характерні симптоми та хімічні аналізи, а й використовує комп'ютерну томографію легень для виявлення симптомів пневмонії, викликаної коронавірусом.

Так з понад 14 тис. нових випадків інфікування у Хубеї близько 13,3 тис. встановлені саме новим методом.

Так само з 242 смертей від хвороби у провінції за минулу добу 135 були ідентифіковані за новою діагностикою.

Утім, навіть без нового методу 107 смертей за день - це новий найвищий показник для провінції.

Загалом же від захворювання у світі померло 1369 людей, тоді як значно більше - понад 6 тис. - успішно вилікувались.

В Україні - жодного підтвердженого випадку, хоча двоє українців все ж були інфіковані на лайнері біля берегів Японії.

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