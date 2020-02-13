Різке зростання кількості заражених коронавірусом. Чому це сталося
У ніч на четвер кількість кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 зросла майже на 15 тисяч.
Це відобразилося на глобальній карті моніторингу поширення захворювання, яку веде Центр системних досліджень Університету Джона Хопкінса.
Насправді ж таке різке збільшення кількості заражених викликане застосуванням нового методу діагностики.
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Стрибок показників
Ще у середу вдень Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляла, що поширення коронавірусу COVID-19 сповільнилося: з 10 по 11 лютого китайська влада повідомила лише про дві тисячі нових випадків.
Але у ніч на 13-е лютого все змінилося.
З середи на четвер кількість хворих різко підскочила.
Повідомляють вже про понад 60 тисяч заражених станом на ранок четверга - тобто приблизно про 15 тисяч нових заражених за минулу добу.
Переважна більшість - у китайській провінції Хубей, що є епіцентром поширення вірусу.
Генеральный директор ВООЗ Тедрос Гебреісус ще у середу попереджав, що прогнозувати кінець епідемії зарано.
ВООЗ повідомляє, що вчені працюють зараз над чотирма різними вакцинами.
Тим часом коронавірус з'являється у нових містах.
У середу його вперше зафіксували в Лондоні. Вірус виявили у жінки, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому. Це вже дев'ятий випадок цієї хвороби у Великій Британії.
Новий метод діагностики
Різке зростання кількості заражених коронавірусом можна пов'язати з новим методом діагностики захворювання, який почали використовувати у провінції Хубей.
Цей метод враховує не лише характерні симптоми та хімічні аналізи, а й використовує комп'ютерну томографію легень для виявлення симптомів пневмонії, викликаної коронавірусом.
Так з понад 14 тис. нових випадків інфікування у Хубеї близько 13,3 тис. встановлені саме новим методом.
Так само з 242 смертей від хвороби у провінції за минулу добу 135 були ідентифіковані за новою діагностикою.
Утім, навіть без нового методу 107 смертей за день - це новий найвищий показник для провінції.
Загалом же від захворювання у світі померло 1369 людей, тоді як значно більше - понад 6 тис. - успішно вилікувались.
В Україні - жодного підтвердженого випадку, хоча двоє українців все ж були інфіковані на лайнері біля берегів Японії.
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