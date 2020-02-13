Грета Тунберг зніметься у серіалі BBC

  • 13 лютого 2020
Грета Тунберг Копирайт изображения Reuters

BBC Studios анонсували документальний науковий серіал про шведську екоактивістку Грету Тунберг.

"Серіал буде супроводжувати міжнародний "хрестовий похід" Грети, який виводить її на лінію фронту змін клімату у найбільш дивовижних місцях на Землі - поки вона вивчає, що як можна обмежити кліматичні зміни та шкоду від них", - йдеться у повідомленні BBC Studios.

У серіалі Грета буде зустрічатися з політиками та бізнесменами, розповідатиме їм про наукові докази змін клімату і спонукатиме їх до змін.

Окрім неї, у серіалі будуть також науковці й експерти з глобального потепління.

Автори хочуть показати, в яких умовах 17-річна Грета дорослішає та як її життя відрізняється від життя інших тінейджерів.

Так само покажуть, як вона пише свої промови.

"Зміна клімату - це, мабуть, найважливіша проблема нашого життя. Тому ґрунтовний серіал, що покаже наукову сторону цього складного явища, буде досить своєчасним", - вважає виконавчий продюсер BBC Studios Роб Ліддел.

Він додав, що це "надзвичайний привілей" - знімати людину, якою захоплюються у всьому світі і яка є однією з найбільш упізнаваних облич на планеті.

Якою буде назва серіалу та коли він вийде на екрани, поки що не повідомляють.

BBC Studios - комерційний підрозділ BBC, що займається продакшеном фільмів і серіалів.

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