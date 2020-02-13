Грета Тунберг зніметься у серіалі BBC

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BBC Studios анонсували документальний науковий серіал про шведську екоактивістку Грету Тунберг.

"Серіал буде супроводжувати міжнародний "хрестовий похід" Грети, який виводить її на лінію фронту змін клімату у найбільш дивовижних місцях на Землі - поки вона вивчає, що як можна обмежити кліматичні зміни та шкоду від них", - йдеться у повідомленні BBC Studios.

У серіалі Грета буде зустрічатися з політиками та бізнесменами, розповідатиме їм про наукові докази змін клімату і спонукатиме їх до змін.

Окрім неї, у серіалі будуть також науковці й експерти з глобального потепління.

Автори хочуть показати, в яких умовах 17-річна Грета дорослішає та як її життя відрізняється від життя інших тінейджерів.

Так само покажуть, як вона пише свої промови.

"Зміна клімату - це, мабуть, найважливіша проблема нашого життя. Тому ґрунтовний серіал, що покаже наукову сторону цього складного явища, буде досить своєчасним", - вважає виконавчий продюсер BBC Studios Роб Ліддел.

Він додав, що це "надзвичайний привілей" - знімати людину, якою захоплюються у всьому світі і яка є однією з найбільш упізнаваних облич на планеті.

Якою буде назва серіалу та коли він вийде на екрани, поки що не повідомляють.

BBC Studios - комерційний підрозділ BBC, що займається продакшеном фільмів і серіалів.

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