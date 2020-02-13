У Дніпрі зліпили снігову патрульну машину. До неї викликали поліцію

Копирайт изображения Facebook Влад Віров Image caption На одному з фото автори снігової скульпутри позують, як під час поліцейського огляду

У Дніпрі, де в останні дні пройшли снігопади, зліпили копію поліцейської патрульної машини у повний розмір.

Її фото опублікував у місцевій групі "Райончик" юзер з іменем Влад Віров.

"Ось такого "Пріуса" ми зліпили за п'ять годин. Стоїть він на вул. Холодильна біля тролейбусного депо", - написав він.

Водночас на одному з фото видно напис "АУЕ" спереду снігової машин.

Копирайт изображения Facebook Влад Віров Image caption У дописі також є фото реальної поліцейської машини поруч зі сніговою

"АУЕ" - російська молодіжна субкультура, яка апелює до естетики в'язниць та бандитських "понять".

"Ріспект" від поліції

Оскільки снігове "патрульне авто" ще й розмалювали балончиками з фарбою, воно вийшло дуже схожим на справжнє.

Дніпровське медіа "Інформатор" повідомляє, що одна з місцевих жительок навіть викликала до снігової скульптури поліцію.

За словами журналістів, жінка вирішила, що це - реальна патрульна машина, яку залишили і яку закидало снігом.

У четвер зранку Патрульна поліція Дінпропетровської області справді опублікувала фотографію своїх патрульних біля цього авто.

Щоправда, прибули вони на виклик чи приїжджали самостійно, не уточнювали.

"У нас поїде навіть такий пріус. Авторам респект за креатив та дозвілля з користю", - говориться у дописі патрульних.

Автори ж "снігового патруля" зліпили поруч ще одне авто - "гелік" ("Мерседес гелендваген"), також у натуральному розмірі.

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