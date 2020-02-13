Автокатастрофа в Росії: семеро українців загинуло

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наразі немає подробиць про загиблих українців. Архівне фото

У ніч на 13 лютого у Псковській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинуло семеро громадян України, ще один - травмований, він у лікарні, його стан стабільний.

Про це BBC News Україна повідомили у консульському департаменті МЗС України.

В МЗС України повідомили, що два консули Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі "перебувають на місці трагедії, встановлюють точні дані про загиблих та обставини ДТП".

Однак раніше пресслужба Державної служби з України з надзвичайних ситуацій повідомляла про те, що загинуло восьмеро українців та про одного травмованого.

Інформацію про ДТП підтверджує головне управління МНС Росії у Псковській області. Однак у повідомленнях немає подробиць стосовно загиблих.

"13 лютого о 00.29 на 475 км автошляху, в районі села Рудо Пустошкінського району сталася ДТП за участю мікроавтобуса "Мерседес" і великовантажного автомобіля "Вольво". В результаті ДТП є постраждалі та загиблі. Пожежно-рятувальні підрозділи проводили деблокування постраждалих", - ідеться у повідомленні.

У головному управлінні МНС Росії у Псковській області працює "гаряча лінія". З України дзвонити: +7 811 279-44-64.

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