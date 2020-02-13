Поліцейські вкрали скотч і їжу під час обшуків. Скандал в Одесі

Копирайт изображения "Редакція"

На одному з одеських підприємств зняли прихованою камерою поліцейських, які під час обшуку вкрали кілька дрібничок та з'їли тістечка.

Одеські медіа також повідомляють, що на тому підприємстві працюють люди з вадами зору.

Поліція Одеси вже відреагувала на це відео й почала службове розслідування.

Обшуки на фірмі

Копирайт изображения Прокуратура Одеської області Image caption Після обшуків у фірми, що виробляє пломби, конфіскували частину її товару

Про ситуацію стало відомо з сюжету "Копи крадуть у сліпих" одеського медіа "Редакція".

У ньому йшлося про те, що 31 січня поліція провела обшуки на одеському підприємстві "Дєс Груп" й конфіскувала товар та обладнання на суму 1,5 млн грн.

Фірму, яка виробляє захисні пломби, одеська прокуратура звинуватила у відсутності ліцензії й патенту на виробництво.

Там також звертали увагу, що серед її клієнтів - державна "Укрпошта" і авіакомапнія "МАУ".

Згодом, як йдеться у сюжеті, підприємство через суд домоглося рішення про повернення свого майна.

Але правоохоронці цього не зробили, адже слідча була на лікарняному.

Також журналісти вказують, що на підприємстві працюють люди з вадами зору.

"Мова йде про виробництво індикаторних пломб на базі одеського товариства сліпих УТОС (Українсьбке товариство сліпих. - Ред.). У комерсів вилучили ВСЕ обладнання та виготовлену продукцію. А ще копи не погребували обікрасти сліпих та ще й поїли їхню їжу", - відзначили у "Редакції".

Скандальне відео

У сюжеті "Редакції" також продемонстрували відео з одного зі своїх приміщень, де троє поліцейських проводили обшук.

Відео змонтоване - воно складається з кількох нарізок, а обличчя всіх трьох слідчих приховані, хоча їхню розмову можна почути.

"О, мені скотч потрібен", - говорить одна зі слідчих.

"Точно немає цієї, як її?" - додає вона, ймовірно маючи на увазі камеру спостереження.

Також оглядаючи предмети у кімнаті вона відзначає, що "колонка в мене є, чайничок є".

У наступному фрагменті інший поліцейський питає: "А вони на нас не образяться, що ми в них пожерли?"

І кладе до рота тістечко.

"Та ні, я тебе благаю", - відповідає перша слідча.

І ще в одному фрагменті поліцейський пояснює: "Тому ще нех… (не потрібно. - Ред.) нечесний бізнес робити".

У кінці відео вони помітили камеру спостереження.

Реакція поліції

В Одеській поліції вже відреагували на це відео.

"На даний час усі учасники події встановлені. Вони дійсно є працівниками поліції", - відзначили там.

Зазначених поліцейських відсторонили, й почали службове розслідування, результати якого передадуть Державному бюро розслідувань.

В одеській поліції додали, що "цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям".

Там також пообіцяли не приховувати "негідні дії подібних працівників".

Деталі самої справи щодо патентів підприємства у пресслужбі одеської поліції не змогли уточнити.

Чи справді працівники фірми з вадами зору?

Водночас у "ДЄС Груп" розповіли BBC News Україна, що правоохоронці почали повертати частину обладнання, однак дуже малими частинами й згодом зовсім припинили це робити.

Через це підприємство вже звернулося до ДБР зі скаргою на поліцію і прокуратуру Одещини.

На фірмі наполягають, що мають всі дозвільні документи для виробництва.

Також прессекретар "ДЄС Груп" Віолета Стаховська підтвердила, що на підприємстві працюють люди з вадами зору.

"Наше підприємство перебуває на території одеського УТОС і працівники, які ведуть збірку - це працівники УТОС. У нас з ними договір", - розповіла вона.

"Але зараз ці працівники залишилися без роботи через те, що підприємство зупинилося", - додала вона.

У прокуратурі Одеської області підтвердили BBC News Україна, що суд справді відхилив клопотання про арешт майна фірми і поліція має його повернути.

Водночас прокуратура буде подавати на апеляцію щодо такого рішення.

Там наполягають, що законність патентів на виробництво пломб має перевірити експертиза, якій може знадобитися різна кількість зразків продукції.

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