Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що у Раді обговорюють дві версії щодо коронавірусу

Депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила в коментарі BBC News Україна про існування версії, що коронавірус - це маркетинговий хід. За її словами, частина депутатів "Слуги народу" дотримується подібної думки.

Вранці в ефірі телеканалу "Наш" Ольга-Василевська Смаглюк зазначила, що вона та частина її однопартійців вважають коронавірус COVID-19 "маркетинговим ходом". Ці слова почали обговорювати в ЗМІ та соцмережах.

В коментарі ВВС News Україна Ольга Василевська-Смаглюк пояснила свою думку так: "Вважаю, що коронавірус дійсно існує. Те, що такі віруси мутують і збагачують підприємців, які займаються фармацевтичною галуззю, це теж правда, просто про цю сторону ніхто не хоче говорити. Я не стверджую, що це маркетинговий хід, я кажу, що це одна з версій".

"Смертності співставні зі смертністю від звичайного грипу", - додала вона.

Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що у Раді обговорюють дві версії - і версію глобальної загрози, і версію заробітку фармацевтичної галузі на коронавірусі.

"Ці дві версії реально існують в українському парламенті. Представники медичного комітету в приватних розмовах масово про це говорять: сьогодні ми масово закуповуємо маски, вчора ми масово закуповували Теміфлю. Це і є маркетинг з продажу ліків і медичних засобів. Коронавірус, він якби є, але його в нас немає, і сподіваюся, що не буде. Зато круто збагачаються компанії, які торгують медтехнікою", - наголосила депутатка.

За словами Ольги Василевської-Смаглюк, в Україні зараз масово розкуповують маски та респіратори, а ціна маски піднялася з 50 до 150 грн.

"Уявіть собі, що не дай Боже, буде підтверджений факт (коронавірусу в Україні. - Ред.), маска буде коштувати 300 грн. Це маркетинг? Маркетинг", - зазначила депутатка.

Водночас Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що лікарням треба готуватися до коронавірусу.

"В нашій країні треба готуватися до всього. І до коронавірусу, і до того, що Росія буде просуватися, не дай Боже, ну, до всього треба готуватися", - підсумувала вона.

Що депутатка сказала в ефірі каналу?

Зранку Ольга Василевська-Смаглюк повідомила в ефірі телеканалу "Наш": "В нашій фракції поділилися депутати на два табори. Одні вважають, що коронавірус - це дійсно загроза, а другі - що це маркетинговий хід, щоби продати побільше масок. Я належу до другої категорії, і вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами, про всяк випадок купила десять штук по 150 грн. Щоб було".

За її словами, на засіданні уряду питання коронавірусу навіть не обговорювалося.

"З однієї сторони це звісно заспокоює, а з другої сторони прочитала інтерв'ю Скалецької (очільниці МОЗ. - Ред), де вона заявила, що українські лікарні самі мають забезпечити себе засобами захисту для себе і для можливих пацієнтів на випадок поширення, не дай Боже, коронавірусу в Україні", - зазначила вона.

На думку депутатки, в українських лікарнях можуть виникнути труднощі у забезпеченні такими засобами захисту.

"Я думаю, що вони на нулі. Я думаю, що українська влада, як завжди, сподівається на ситуацію "а вдруг пронесет", - припустила Ольга Василевська-Смаглюк.

Яка ситуація з поширенням коронавірусу у світі?

Станом на 13 лютого на коронавірус захворіли 60 330 людей, з них 1369 людей померли.

Найбільше постраждав Китай, де захворіли 59 865 людей (включно з Гонконгом та Макао). Майже всі жертви - китайці.

В Японії зафіксовано 29 хворих на суші і ще 174 захворіли на борту пришвартованого у японському місті Йокогама круїзного судна Diamond Princess. Серед них - двоє українців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Круїзне судно Diamond Princess стало найбільшим осередком поширення захворювання поза межами Китаю. Тут захворіли понад 170 людей, а понад 3000 перебувають на карантині

Водночас сьогодні вперше від коронавірусу померла мешканка Японії, якій було понад 80 років.

В Азії найбільше хворих також зафіксовано в Сингапурі (50), Таїланді (33) та Кореї (28). У Європі найбільше хворих - у Німеччині (16), Франції (11) та Британії (9).

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