Епідемія Covid-19: смертність від коронавірусу стрімко зросла - випуск новин 13.02.2020

У випуску 13 лютого:

У Китаї за добу померли 242 хворих, стрімко виросла кількість інфікованих - як китайська влада бореться з коронавірусом;

Росіяни підтримують Путіна, але не всі схвалюють ініційовані ним зміни до конституції - спецрепортаж;

Волонтер, який спинається на дерева, щоб урятувати коал;

І скільки золота зберігають у підземеллях Банку Англії. Рідкісні кадри зі сховища золотих злитків.

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