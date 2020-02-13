Епідемія Covid-19: смертність від коронавірусу стрімко зросла - випуск новин 13.02.2020
У випуску 13 лютого:
- У Китаї за добу померли 242 хворих, стрімко виросла кількість інфікованих - як китайська влада бореться з коронавірусом;
- Росіяни підтримують Путіна, але не всі схвалюють ініційовані ним зміни до конституції - спецрепортаж;
- Волонтер, який спинається на дерева, щоб урятувати коал;
- І скільки золота зберігають у підземеллях Банку Англії. Рідкісні кадри зі сховища золотих злитків.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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