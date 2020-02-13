Епідемія Covid-19: смертність від коронавірусу стрімко зросла - випуск новин 13.02.2020

  • 13 лютого 2020

У випуску 13 лютого:

  • У Китаї за добу померли 242 хворих, стрімко виросла кількість інфікованих - як китайська влада бореться з коронавірусом;
  • Росіяни підтримують Путіна, але не всі схвалюють ініційовані ним зміни до конституції - спецрепортаж;
  • Волонтер, який спинається на дерева, щоб урятувати коал;
  • І скільки золота зберігають у підземеллях Банку Англії. Рідкісні кадри зі сховища золотих злитків.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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