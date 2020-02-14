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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, повідомила пресслужба українського президента.

"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки", - інформує сайт глави держави.

Згідно з інформацією, лідери акцентували увагу на процесі звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на територіях ОРДЛО та Криму, а також в Росії.

Окрім того, Зеленський та Путін погодилися з необхідністю активізувати роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про що домовилися на Нормандській зустрічі

9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини після трирічної перерви провели саміт у Нормандському форматі.

Там домовились про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", чергове припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі на трьох нових ділянках.

На спільній пресконференції в Парижі учасники переговорів заявили, що "вважають за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство".

Копирайт изображения AFP Image caption Перша зустріч президентів України та Росії у форматі "віч-на-віч" відбулася 9 грудня у Парижі

Там же і відбулася перша зустріч Зеленського та Путіна віч-на-віч.

З того часу Україні вдалося здійснити обмін з ОРДЛО. 29 грудня 2019 року "ДНР/ЛНР" передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб. За словами української влади, це був перший етап великого обміну, про який домовилися на переговорах у Парижі.

Щодо наступних трьох точок розведення - переговори у Мінську щодо цього ще тривають. Відомо, що сторони майже погодили першу точку у районі Гнутового (Донецька область).

Наступна зустріч в Нормандському форматі має відбутися у квітні 2020 року.

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