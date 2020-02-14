Гості вигнали нареченого з його власного весілля

Копирайт изображения Social media Image caption Чоловіка побила родина його нової дружини

У Пакистані розлючений натовп прогнав нареченого з його власного весілля після того, як на святкування прийшла його перша дружина, щоб повідомити його новій нареченій, що він уже одружений - і не на одній, а на двох інших жінках.

Натовп штовхав і бив Асифа Рафіка Сіддікі, порвавши йому сорочку й штани.

Зрештою, чоловік сховався під автобусом, його врятували невідомі люди.

Полігамія є легальною в Пакистані.

Чоловік може мати аж чотири дружини, однак він повинен отримати згоду своїх попередніх, перш ніж одружитися знову.

Схоже, пан Сіддікі не виконав цієї важливої умови: його нова дружина та її родина вперше дізналися про його попередні шлюби, коли розлючена жінка зайшла в бенкетний зал у місті Карачі.

"У чому річ, сестро?" - запитує жінку один із родичів нареченої, і ці слова чутно на відео з події.

Мадіха Сіддікі одразу перейшла до справи:

"Він мій чоловік, і він батько цієї дитини. Він сказав мені, що їде в Хайдерабад на три дні", - заявила вона.

Разом із нею був маленький хлопчик, який, за її словами, і був їхнім сином.

Копирайт изображения Social media Image caption Весілля перервало втручання жінки, яка каже, що вона - перша з трьох його дружин

Потім родина спробувала провести її в іншу кімнату, і це дозволило жінці вказати на ще більше людей, які, як вона стверджує, є її родичами.

"Це - моя свекруха, а це - моя джетані [сестра чоловіка], яка казала, що її мати хворіє три дні і лежать під крапельницею", - вела далі пані Сіддікі, перш ніж звернутися безпосередньо до нареченої.

"Хіба ти не знала, що він мій чоловік? Він навіть не подумав про цю невинну дитину".

І на цьому вона не зупинилася: жінка розповіла, що вийшла заміж 2016 року після того, як зустріла свого майбутнього чоловіка у Федеральному університеті урду міста Карачі, де, схоже, і працює пан Сіддікі.

Крім того, жінка докладно розповіла, що він таємно одружився зі своєю другою дружиною, викладачкою жіночого університету в Карачі, у 2018 році. Вона дізналася про цей шлюб із текстового повідомлення від нової дружини.

За словами жінки, її чоловік спочатку заперечував існування другої дружини, але пізніше визнав, що одружився знову.

Саме друга дружина і повідомила першій, що він одружився утретє.

Що саме сталося далі, достеменно невідомо. Однак туди викликали поліцію, яка розповіла BBC, що родичі нареченої напали на Асіфа, розірвали його одяг й побили до синців.

Поліцейські врятували пана Сіддікі, доправивши його до місцевого відділку поліції, але родичі нареченої пішли за ним і чекали, коли він вийде.

Дочекалися, коли пан Сіддікі з'явився, і загнали його під автобус. На відео можна почути голоси, які погрожують йому: "Вилазь, або ми підпалимо автобус".

А він кричить злякано: "Одну хвилину, одну хвилину", готуючись виповзти. Зрештою, втрутилися якісь люди, щоб запобігти подальшому насильству.

Начальник відділу місцевої поліції Рао Назім повідомив BBC, що офіційної скарги поки що не зареєстровано.

"Це сімейна справа, і позивачам слід звернутися до сімейного суду, щоб вирішити свої питання", - сказав він.

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