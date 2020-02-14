Лікар став противником щеплень, а потім пошкодував. І вчинив самогубство

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У Чикаго лікар вчинив самогубство, залишивши записку про те, що став противником щеплень і, можливо, підробив деякі записи про вакцинацію.

Імовірно, лікар Ван Койніс залишив деяких дітей без вакцинації, повідомляє офіс шерифа округу Кук.

Ван Койніс висловив жаль з приводу своїх дій, але його записка - неоднозначна.

Зараз ведеться розслідування, чи справді педіатр, якого любили й поважали багато людей, підробляв дані, аби діти противників вакцинації могли отримати документи, необхідні для школи.

За повідомленнями, доктор Койніс написав, що в останній десятиліття своєї роботи став противником імунізації.

"Він надзвичайно шкодував про те, що зробив, і це було єдине, про що він згадував у передсмертній записці", - заявив американським ЗМІ шериф округу Кук Том Дарт. Він також додав, що записка була "незрозумілою".

"Найбільша проблема - це батьки, які, можливо, думають, що їхні діти вакциновані, а насправді це не так", - додав шериф Дарт.

Колишнім пацієнтам доктора Койніса рекомендують поговорити з іншим лікарем про записи щодо їхніх щеплень.

Чи були пацієнти імунізовані, може визначити аналіз крові, кажуть у Центрах контролю та профілактики захворювань США.

Пан Койніс, який помер у вересні минулого року, мав дуже хорошу репутацію серед членів своєї громади в Чикаго. На форумі оцінювання лікарів у нього понад 1 000 відгуків та п'ятизірковий рейтинг.

З появою нової інформації деякі батьки почали його захищати, заявивши, що ніколи не чули, щоб він висловлював антивакцинальні переконання, а інші кажуть, що бачили, як він робив щеплення.

"І мої діти, і я дуже його любимо. Він - як частина нашої родини", - написала у Facebook одна жінка, яка каже, що водила своїх дітей до доктора Койніса протягом 23 років, повідомляє Washington Post.

Він також був відомий тим, що відмовлявся брати гроші, коли сім'ї не могли заплатити, й оглядав дітей у позаробочий час, повідомляє Post.

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