Копирайт изображения Oleksandr Grekhov

Як оригінально привітати свою кохану людину з днем Святого Валентина? Користувачі соцмереж пропонують безліч варіантів - на будь-який смак.

Художника Олександра Грехова, наприклад, надихнуло українське політичного життя:

"Любов - це... Дивитися на тебе так, немов я депутат ОПЗЖ, а ти Росія", - жартує він на одній зі своїх листівок, розміщених у Facebook.

Сам художник так розповідає про те, що його спонукало:

"Іноді роблю ілюстрації до різних інформприводів, пам'ятних дат... І тут збігся останній інформпривід з призначенням нового глави Офісу президента і свято, плюс додав кілька з уже класичними темами української політики", - пояснює він ВВС News Україна.

У коментарях до допису читачі підхопили ідею й пропонують свої, не менш дотепні, варіації:

"Love is... Говорити про тебе так часто, як Порошенко про Томос", - пише Justina Dobush.

"Хвилюватися одне за одного, як Юля за землю іноземцям", - коментує Antonina Khabulia.

Копирайт изображения Влад Антонов

Іншого користувача, автора проєкту dtp.kiev.ua Влада Антонова, на жарти надихнуло київське життя.

"Чекаю тебе так сильно, як жителі Троєщини чекають метро", - підписав він одну зі своїх валентинок.

Інтернет-журнал Platfor.ma жартує універсальніше:

"Давайте чесно: більшість класичних валентинок - це цукор і соплі. Тому ми взяли найкласичніші листівки у світі, й перетворили їх на те, що ви захочете відправити лише дійсно рідній людині", - пишуть автори проєкту.

Вони пропонують, наприклад, такі варіанти:

Копирайт изображения Платформа

Або:

Копирайт изображения Платформа

Фейсбук-сторінка "По той бік новин", відома своєю боротьбою з фейками, пропонує такий варіант:

Не змогла оминути тему популярного свята й колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, яка нагадала про "корисні подарунки". Наприклад - "оплата вакцинації від гепатиту В чи папіломавірусу людини".

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