Зеленський і Патрушев "в Омані": Офіс президента подає до суду на журналістів

Копирайт изображения Офіс президента / Радбез РФ Image caption Володимир Зеленський не зустрічався в Омані з керівником російського Радбезу Миколою Патрушевим (праворуч), наполягають в Офісі українського президента

У четвер журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" опублікували розслідування, в якому з посиланням на неназвані джерела стверджували, що на початку січня президент Зеленський міг зустрітися в Омані з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.

В Офісі президента вже заявили, що вимагають спростування від журналістів і звертаються до суду.

Що наразі відомо про цю історію та хто такий Патрушев, якого вважають "другим після Путіна" силовиком у Росії?

Літак до Оману

Розслідування під назвою "Оманлива відпустка" журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") побудували на відстеженні рейсів чартерного літака Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN.

Сервіси з відстеження рейсів справді підтверджують, що 7 січня цей літак прибув з московського аеропорту "Внуково" до оманської столиці Маскат, а наступного дня вилетів звідти до "Жулян".

Копирайт изображения flightaware.com Image caption Рейси чартера з номером 9H-VJN

Вважається, що саме на цьому літаку повертався в Україну президент Зеленський після збиття в Ірані українського літака.

Водночас "Схеми", з посиланнями на своє джерело стверджують, що 7 січня з Москви до Оману на цьому самому літаку прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

"Підтвердження цієї інформації журналістам вдалося отримати і за допомогою іншого, не пов'язаного джерела в базі даних про перетин кордону Російської Федерації", - додають автори дослідження.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський та Андрій Єрмак в Омані

Свою тезу про те, що Зеленський і Патрушев одночасно перебували в столиці Оману, журналісти посилюють ще й власним моніторингом російських новин, який показав, "того дня Патрушев у публічному просторі був відсутній".

Крім того, вони намагаються провести лінію контактів від новопризначеного керівника Офісу президента Андрія Єрмака (у січні - помічника президента, який відповідав за контакти з Кремлем).

Вона, за твердженням "Схем", проходила через брата ексдепутата Ельбруса Тедеєва (у якого Єрмак колись був помічником) Роберта Тедеєва і мера Харкова Геннадія Кернеса.

Вони в грудні відвідували Росію - за офіційною версією, Кернес там лікував зуби.

Однак джерела "Схем" говорять про інше: "За інформацією джерел журналістів, Геннадій Кернес і Роберт Тедеєв у Москві зустрічались саме з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, який через два тижні після цього полетить до Оману, де саме в той час відпочиватиме президент України Володимир Зеленський".

Всі фігуранти розслідування - Тедеєв, Кернес, Єрмак і пресслужба Зеленського - наведену журналістами інформацію заперечили.

А прессекретар Миколи Патрушева на дзвінок "Схем" не відповів.

Хто такий Патрушев

Копирайт изображения Getty Images Image caption Микола Патрушев з 1970-х - в органах держбезпеки

Микола Патрушев - земляк Володимира Путіна, народився і навчався у Ленінграді.

З 1974 року і до цього часу - в органах держбезпеки Радянського Союзу, а потім - Росії.

Працював у контррозвідці КДБ, у 1990-х був міністром безпеки Республіки Карелія, керівником кількох управлінь служби контррозвідки ФСБ, після чого пішов там на підвищення.

У серпні 1999 року, з того ж місяця, коли Володимир Путін став прем'єр-міністром Росії, Микола Патрушев очолив ФСБ.

На своїй посаді він пробув майже десять років - до травня 2008 року. Після чого став секретарем Радбезу РФ, ким працює дотепер.

Генерал армії, герой РФ та кавалер численних російських орденів.

Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов, чиї слова наводять "Схеми", каже, що Патрушев "як силовик... - друга людина після Володимира Путіна".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патрушев входить до близького кола Путіна

Водночас Миколу Патрушева вважають одним з "кремлівських яструбів".

Він неодноразово говорив про "ручне керування Україною зі сторони США", американські військові біолабораторії в Україні та її розкол.

"Київська влада робить все, щоб розколоти Україну, відпрацьовуючи сценарій Заходу з відриву України від Росії", - заявляв він в інтерв'ю "Російській газеті" перед президентськими виборами в Україні.

Офіс Зеленського звертається до суду

Тим часом Офіс президента Зеленського у п'ятницю заявив, що вся інформація "Схем" про нібито його зустріч з Патрушевим, "цілком і повністю не відповідає дійсності".

"Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим", - наголосили в ОП.

І пообіцяли звернутися до суду: "Офіс президента України чекає від програми "Схеми" спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень".

До якого саме суду звертатимуться, в ОП не уточнили.

Раніше схожу заяву зробив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Чи можна назвати сюжет "Схеми" "Радіо Свобода" таким, що підкріплений фактами і є об'єктивним? На жаль, ні. Де свідчення конкретних людей? Де об'єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, окрім фрази "за свідченням наших джерел?" - запитав він.

На сюжет "Схем" відреагували і в Росії - речник російського президента Дмитро Пєсков назвав заяви про зустріч Патрушева з Зеленським "брехнею".

Водночас в "Радіо Свобода" відзначили, що "журналісти у своєму розслідуванні і не стверджували, що президент України та секретар Ради безпеки Росії мали зустріч".

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